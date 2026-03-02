قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يختبر مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة أثناء جولته بقنا|صور
موعد مباراة الزمالك والإتحاد فى الدوري المصري القنوات الناقلة
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

موعد أذان المغرب اليوم.. ردد دعاء الإفطار المأثور عن النبي

موعد أذان المغرب اليوم
موعد أذان المغرب اليوم
عبد الرحمن محمد

موعد أذان المغرب اليوم .. يستمر تقدم موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 2 مارس 2026، الموافق اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، وفق إمساكية شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1447. 

ومع تغير موعد الأذان يوميًا دقائق قليلة نتيجة زيادة عدد ساعات النهار، يزيد الاهتمام بمعرفة توقيت الأذان يوميًا لحاجة الصائمين إلى تنظيم يومهم بين العمل والعبادة والاستعداد للحظة الإفطار.

موعد أذان المعرب اليوم الإثنين

 ووفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك التي نشرتها دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتقدم موعد أذان المغرب اليوم بواقع دقيقة واحدة مقارنةً بالأمس، وبواقع 8 دقائق مقارنةً ببداية الشهر الفضيل، فيؤذن للصلاة اليوم الإثنين في تمام الساعة 5.55 مساءً وهو الموعد الرسمي للأذان بتوقيت مدينة القاهرة.

 على الجانب الآخر، يستمر تأخر موعد أذان الفجر بمرور الأيام في شهر رمضان المبارك، ليؤذن لفجر اليوم الثلاثاء، الموافق الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4.51 صباحًا، مقابل الساعة 5.04 صباحًا في بداية شهر رمضان.

 ويكون بذلك الموعد الأنسب لتناول وجبة السحور في تمام الساعة 2.31 صباحًا، ليكون موعد الإمساك الساعة 4.31 صباحًا.

دعاء الإفطار اليوم

ومع اذان المغرب وقبل تناول الطعام يستحب لكل صائم أن يقول دعاء إفطار اليوم العاشر من رمضان ومن الأدعية المستحبة عند الإفطار:

  • اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت.
  • اللهم تقبل صيامي وقيامي واغفر لي ذنبي.
  • اللهم اجعل صيامي مقبولاً وذنوبي مغفورة وعملي صالحاً.
  • اللهم ارزقني تقوى القلب وخشوع الروح عند إفطاري وصيامي.

دعاء الإفطار في اليوم الثاني عشر

  • اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.
  • اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، و نور صدري، و جلاء حزني، و ذهاب همي.
  • «اللهماغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».
  • اللهم أنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين.
  • اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.
  • «اللهمَّ متعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا ».
  • اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ مِنْ خَيْرٍ ما سألَكَ منْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما اسْتَعاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وأنْتَ المُسْتَعانُ وَعَلَيْكَ البَلاغُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ.
  • « اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

دعاء الإفطار للصائمين 

  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
  • اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
موعد أذان المغرب اليوم موعد أذان المعرب اليوم الإثنين أذان المغرب إمساكية رمضان 1447 دار الإفتاء موعد السحور عدد ساعات الصيام دعاء الإفطار دعاء الإفطار اليوم

