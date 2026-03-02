موعد أذان المغرب اليوم.. ردد دعاء الإفطار المأثور عن النبي

موعد أذان المغرب اليوم .. يستمر تقدم موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 2 مارس 2026، الموافق اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، وفق إمساكية شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1447.

ومع تغير موعد الأذان يوميًا دقائق قليلة نتيجة زيادة عدد ساعات النهار، يزيد الاهتمام بمعرفة توقيت الأذان يوميًا لحاجة الصائمين إلى تنظيم يومهم بين العمل والعبادة والاستعداد للحظة الإفطار.

موعد أذان المعرب اليوم الإثنين

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك التي نشرتها دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتقدم موعد أذان المغرب اليوم بواقع دقيقة واحدة مقارنةً بالأمس، وبواقع 8 دقائق مقارنةً ببداية الشهر الفضيل، فيؤذن للصلاة اليوم الإثنين في تمام الساعة 5.55 مساءً وهو الموعد الرسمي للأذان بتوقيت مدينة القاهرة.

على الجانب الآخر، يستمر تأخر موعد أذان الفجر بمرور الأيام في شهر رمضان المبارك، ليؤذن لفجر اليوم الثلاثاء، الموافق الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4.51 صباحًا، مقابل الساعة 5.04 صباحًا في بداية شهر رمضان.

ويكون بذلك الموعد الأنسب لتناول وجبة السحور في تمام الساعة 2.31 صباحًا، ليكون موعد الإمساك الساعة 4.31 صباحًا.

دعاء الإفطار اليوم

ومع اذان المغرب وقبل تناول الطعام يستحب لكل صائم أن يقول دعاء إفطار اليوم العاشر من رمضان ومن الأدعية المستحبة عند الإفطار:

اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت.

اللهم تقبل صيامي وقيامي واغفر لي ذنبي.

اللهم اجعل صيامي مقبولاً وذنوبي مغفورة وعملي صالحاً.

اللهم ارزقني تقوى القلب وخشوع الروح عند إفطاري وصيامي.

دعاء الإفطار في اليوم الثاني عشر

اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.

اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، و نور صدري، و جلاء حزني، و ذهاب همي.

«اللهماغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».

اللهم أنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين.

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

«اللهمَّ متعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا ».

اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ مِنْ خَيْرٍ ما سألَكَ منْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما اسْتَعاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وأنْتَ المُسْتَعانُ وَعَلَيْكَ البَلاغُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ.

« اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

