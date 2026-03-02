حدث في 12 رمضان.. دخول ابن طولون لمصر وفتح أنطاكية وحريق المسجد النبوي

حدث في 12 رمضان .. يعد يوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك يوماً زاخراً بالأحداث المفصلية التي شكلت وجدان التاريخ الإسلامي، ففي مثل هذا اليوم من عام 254هـ الموافق 3 سبتمبر 867م، سجل التاريخ دخول أحمد بن طولون إلى الديار المصرية موفداً من قِبل "باكباك" والي العراق، ليؤسس بعدها لواحدة من أهم الفترات التاريخية في مصر.

ولم يتوقف إرث ابن طولون عند هذا الحد، بل شهد ذات اليوم من شهر رمضان ولكن في عام 265هـ الموافق 7 مايو 879م، الانتهاء من بناء جامعه الشهير بالقاهرة، والذي يعد حتى يومنا هذا تحفة معمارية فريدة وشاهداً على رقي العمارة الإسلامية في عصره.

وفي سياق التحولات السياسية الكبرى، شهد الثاني عشر من رمضان عام 331هـ الموافق 9 مايو 943م، دخول "توزون" إلى العاصمة بغداد من قِبل ناصر الدولة ابن حمدان، وهو الحدث الذي أعلن قيام الدولة العباسية الثانية.

أما على صعيد الانتصارات العسكرية، فقد خلد التاريخ يوم 12 رمضان من عام 666هـ الموافق 25 مايو 1268م، بفتح مدينة أنطاكية العربية الواقعة جنوب تركيا حالياً على يد القائد الظاهر بيبرس، في خطوة عززت نفوذ الدولة الإسلامية آنذاك.

وعلى الجانب العلمي والديني، فقد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 597هـ الموافق 16 يونيو 1200م، الإمام العلامة "أبو الفرج بن الجوزي" شيخ العراق وإمام الحديث واللغة والتفسير، والذي ترك خلفه إرثاً ضخماً بلغ نحو ثلاثمائة مصنف، كان من أشهرها "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" و"صفو الصفوة".

وفي ذكرى أليمة شهدها المسجد النبوي الشريف، سجلت كتب التاريخ وقوع الحريق الثاني للمسجد في 12 رمضان عام 886هـ الموافق 5 نوفمبر 1481م؛ حيث تسببت صاعقة رعدية ضربت المئذنة الرئيسية في اشتعال النيران التي التهمت السقف والجدران والكتب والمصاحف، وأدت لوفاة رئيس المؤذنين الشيخ شمس الدين بن الخطيب، في حادثة عجز الناس حينها عن إطفائها.