بعيدا عن كلوب.. ريال مدريد يحدد بوصلته الألمانية لخلافة أربيلوا

كشفت تقارير إعلامية عن تحركات داخل ريال مدريد لحسم ملف المدير الفني بداية من الموسم المقبل، خلفًا لـ ألفارو أربيلوا الذي تولى المهمة بشكل مؤقت عقب رحيل تشابي ألونسو.

ووفقًا لما أوردته شبكة "ديفنسا سنترال"، فإن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يميل إلى التعاقد مع مدرب ينتمي للمدرسة الألمانية، واضعًا اسم يورجن كلوب على رأس قائمة المرشحين لقيادة الفريق.

ومع تعقد إمكانية التوصل لاتفاق مع كلوب، برز اسم جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، كخيار بديل مطروح بقوة.

ويرتبط ناجلسمان بعقد مع منتخب ألمانيا لكرة القدم حتى عام 2028، إلا أن مستقبله قد يتأثر بنتائج كأس العالم 2026، ما قد يفتح الباب أمام رحيله حال رغب في خوض تجربة جديدة.

وتشير التقارير إلى أن بيريز يرى في ناجلسمان مشروعًا فنيًا طويل الأمد، لما يتمتع به من رؤية تكتيكية وقدرة على المزج بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرة، علمًا بأن إدارة ريال مدريد كانت قد أبدت اهتمامًا بضمه في وقت سابق.