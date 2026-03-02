قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الجيش الإيراني: استهدفنا سفنا حربية شمال المحيط الهندي
الرئيس القبرصي يؤكد سقوط طائرة مسيرة إيرانية في قاعدة بريطانية
وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يبحثان تطورات إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر
دار الإفتاء تحسم الجدل حول استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان
سويلم يتابع موقف استلام مصلحة الميكانيكا والكهرباء محطات الرفع لـ الدلتا الجديدة
الحرس الثوري يهدد الاحتلال وأمريكا: لن تتوقف صفارات الإنذار
بعيدا عن كلوب.. ريال مدريد يحدد بوصلته الألمانية لخلافة أربيلوا

كلوب
كلوب
إسراء أشرف

كشفت تقارير إعلامية عن تحركات داخل ريال مدريد لحسم ملف المدير الفني بداية من الموسم المقبل، خلفًا لـ ألفارو أربيلوا الذي تولى المهمة بشكل مؤقت عقب رحيل تشابي ألونسو.

ووفقًا لما أوردته شبكة "ديفنسا سنترال"، فإن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يميل إلى التعاقد مع مدرب ينتمي للمدرسة الألمانية، واضعًا اسم يورجن كلوب على رأس قائمة المرشحين لقيادة الفريق.

ومع تعقد إمكانية التوصل لاتفاق مع كلوب، برز اسم جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، كخيار بديل مطروح بقوة.

ويرتبط ناجلسمان بعقد مع منتخب ألمانيا لكرة القدم حتى عام 2028، إلا أن مستقبله قد يتأثر بنتائج كأس العالم 2026، ما قد يفتح الباب أمام رحيله حال رغب في خوض تجربة جديدة.

وتشير التقارير إلى أن بيريز يرى في ناجلسمان مشروعًا فنيًا طويل الأمد، لما يتمتع به من رؤية تكتيكية وقدرة على المزج بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرة، علمًا بأن إدارة ريال مدريد كانت قد أبدت اهتمامًا بضمه في وقت سابق.

ريال مدريد ألفارو أربيلوا ناجلسمان كلوب مدرب ريال مدريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

