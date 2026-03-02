قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعترض طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان مصفاة رأس تنورة النفطية
وزير الآثار يستعرض أمام النواب خطة الوزارة في الترويج السياحي الفترة المقبلة
أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026
إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة

الأردن
الأردن
البهى عمرو

قالت ربى آغا، مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن القوات المسلحة الأردنية تواصل في اليوم الثالث من الحرب التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي تستهدف الأجواء والأراضي الأردنية.

وأضاف أن الجيش الأردني في أعلى درجات الاستعداد والتأهب لحماية سماء المملكة وأرضها، باعتبار ذلك أولوية وطنية.

وأضافت «آغا»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مديرية الأمن العام وكوادر الدفاع المدني تعاملت مع أكثر من 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة في مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أن تلك الحوادث أسفرت عن 5 إصابات، جميعها حالتها مستقرة وجيدة حتى الآن، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بـ 11 مركبة و19 منزلًا في مناطق متفرقة.

وأوضحت، أن مديرية الأمن العام دعت المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عنها وعن الجهات المختصة، وعدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو غير معروف لما قد يشكله من خطر على السلامة العامة.

وفي الشق السياسي، لفتت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تلقى اتصالات من قادة ورؤساء دول عربية وأوروبية، شدد خلالها على أن الأردن ماضٍ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.

وأشارت، إلى أن وزارة الخارجية الأردنية استدعت القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمّان، وأبلغته رسالة احتجاج رسمية على الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن ودول الخليج، مطالبة بوقفها الفوري واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، ومعتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

الأردن القاهرة الإخبارية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

تعبيرية

تناولها مسلسل عين سحرية.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية

أماني أبو اليزيد ، عضو مجلس النواب

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في حفل إفطار القوات المسلحة حملت رسائل طمأنة للمصريين

سيارات المنطقة الحرة

100 جنيه رسوم على سيارات المنطقة الحرة وفقا لقانون المرور

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد