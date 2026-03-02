الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة

قالت ربى آغا، مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن القوات المسلحة الأردنية تواصل في اليوم الثالث من الحرب التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي تستهدف الأجواء والأراضي الأردنية.

وأضاف أن الجيش الأردني في أعلى درجات الاستعداد والتأهب لحماية سماء المملكة وأرضها، باعتبار ذلك أولوية وطنية.

وأضافت «آغا»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مديرية الأمن العام وكوادر الدفاع المدني تعاملت مع أكثر من 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة في مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أن تلك الحوادث أسفرت عن 5 إصابات، جميعها حالتها مستقرة وجيدة حتى الآن، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بـ 11 مركبة و19 منزلًا في مناطق متفرقة.

وأوضحت، أن مديرية الأمن العام دعت المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عنها وعن الجهات المختصة، وعدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو غير معروف لما قد يشكله من خطر على السلامة العامة.

وفي الشق السياسي، لفتت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تلقى اتصالات من قادة ورؤساء دول عربية وأوروبية، شدد خلالها على أن الأردن ماضٍ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.

وأشارت، إلى أن وزارة الخارجية الأردنية استدعت القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمّان، وأبلغته رسالة احتجاج رسمية على الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن ودول الخليج، مطالبة بوقفها الفوري واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، ومعتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.