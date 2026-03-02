إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين

أعلن التليفزيون الإيراني عن تدمير قواته القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق علاوة على تدمير الصواريخ الإيرانية للقاعدة العسكرية في البحرين بالكامل.

كما أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة علي السالم الجوية الأمريكية بالكويت، بالإضافة إلى سفن في المحيط الهندي، عقب اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية في غارات أمريكية وإسرائيلية.

وجاء في بيان للجيش: "استهدفت وحدات صواريخ تابعة للقوات البرية والبحرية للجيش، انطلاقاً من مواقع مختلفة، قاعدة علي السالم الجوية الأمريكية في الكويت، بالإضافة إلى سفن معادية في

شمال المحيط الهندي خلال الساعات الماضية".

وأضاف البيان أنه تم استخدام "15 صاروخ كروز" في الهجمات.



كما واعترف مسئول بالقيادة المركزية الأمريكية لصحيفة"وول ستريت جورنال" إسقاط طائرة أميركية واحدة على الأقل في الكويت.

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية يوم الاثنين عن تحطم عدة طائرات حربية أمريكية في الكويت، مضيفة أن أفراد الطاقم قد أصيبوا بجروح.

"تحطمت عدة طائرات حربية أمريكية هذا الصباح. ونؤكد أن جميع أفراد الطاقم نجوا"، هذا ما صرح به متحدث باسم وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية كونا.

وجاء في البيان: "باشرت السلطات على الفور عمليات البحث والإنقاذ، وأجلت أفراد الطاقم ونقلتهم إلى المستشفى لإجراء التقييم الطبي والعلاج"، مضيفاً أن حالتهم مستقرة.

وقال المتحدث إن سبب الحادث قيد التحقيق، وإن التنسيق المباشر جرى مع القوات الأمريكية بشأن الظروف المحيطة بالحادث وتنفيذ الإجراءات الفنية المشتركة.

انتشرت لقطات مصورة في وقت سابق من يوم الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، يُزعم أنها تُظهر تحطم طائرة مقاتلة أمريكية في شمال الكويت.