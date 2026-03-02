قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يختبر مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة أثناء جولته بقنا|صور
موعد مباراة الزمالك والإتحاد فى الدوري المصري القنوات الناقلة
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين

محمد على

أعلن التليفزيون الإيراني عن تدمير قواته القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق علاوة على تدمير الصواريخ الإيرانية للقاعدة العسكرية في البحرين بالكامل.

كما أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة علي السالم الجوية الأمريكية بالكويت، بالإضافة إلى سفن في المحيط الهندي، عقب اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية في غارات أمريكية وإسرائيلية.

وجاء في بيان للجيش: "استهدفت وحدات صواريخ تابعة للقوات البرية والبحرية للجيش، انطلاقاً من مواقع مختلفة، قاعدة علي السالم الجوية الأمريكية في الكويت، بالإضافة إلى سفن معادية في

شمال المحيط الهندي خلال الساعات الماضية". 

وأضاف البيان أنه تم استخدام "15 صاروخ كروز" في الهجمات.
 

كما واعترف مسئول بالقيادة المركزية الأمريكية لصحيفة"وول ستريت جورنال" إسقاط طائرة أميركية واحدة على الأقل في الكويت.

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية يوم الاثنين عن تحطم عدة طائرات حربية أمريكية في الكويت، مضيفة أن أفراد الطاقم قد أصيبوا بجروح.

"تحطمت عدة طائرات حربية أمريكية هذا الصباح. ونؤكد أن جميع أفراد الطاقم نجوا"، هذا ما صرح به متحدث باسم وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية كونا.

وجاء في البيان: "باشرت السلطات على الفور عمليات البحث والإنقاذ، وأجلت أفراد الطاقم ونقلتهم إلى المستشفى لإجراء التقييم الطبي والعلاج"، مضيفاً أن حالتهم مستقرة.

وقال المتحدث إن سبب الحادث قيد التحقيق، وإن التنسيق المباشر جرى مع القوات الأمريكية بشأن الظروف المحيطة بالحادث وتنفيذ الإجراءات الفنية المشتركة.

انتشرت لقطات مصورة في وقت سابق من يوم الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، يُزعم أنها تُظهر تحطم طائرة مقاتلة أمريكية في شمال الكويت.

التلفزيون الإيراني القنصلية الأمريكية أربيل الصواريخ الإيرانية البحرين قاعدة علي السالم بالكويت

