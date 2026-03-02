قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية تعترض طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان مصفاة رأس تنورة النفطية
وزير الآثار يستعرض أمام النواب خطة الوزارة في الترويج السياحي الفترة المقبلة
أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026
إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزارة الدفاع الكويتية: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية

النيران في منطقة السفارة الأمريكية في الكويت
محمد على

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية فيما نجت طواقمها بالكامل.

وذكرت  وزارة الدفاع الكويتية: ننسق مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ إجراءات فنية مشتركة.

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران بأن القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت أخرجت عن الخدمة،  وذلك ردًا من طهران على العدوان الأمريكي الصهيوني عليها.

وتصاعد دخان أسود من السفارة الأمريكية في الكويت يوم الاثنين، حيث طلبت البعثة الدبلوماسية من المواطنين عدم التوجه إلى مبنى السفارة، في ظل استمرار إيران لهجماتها الخليجية لليوم الثالث على التوالي. 

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في سماء المدينة عقب موجة الهجمات الإيرانية الأخيرة ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى وعدد من كبار المسؤولين.

لم تعلن السفارة عن تعرضها لهجوم، لكنها أصدرت تنبيهًا أمنيًا حثت فيه المواطنين على البقاء بعيدًا.

وجاء في البيان: "هناك تهديد مستمر بشن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على الكويت. لا تتوجهوا إلى السفارة".

وأضاف البيان: "موظفو السفارة الأمريكية يحتمون في أماكنهم".

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها اعترضت عددًا غير محدد من الطائرات المسيرة التي كانت تستهدف البلاد فجرًا.

وأسفرت الهجمات الإيرانية حتى الآن عن مقتل خمسة أشخاص في الخليج، بحسب السلطات، بينهم شخص واحد في الكويت.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد صحفيون وشهود عيان بدوي انفجارات قوية في مدن الخليج: أبوظبي، ودبي، والدوحة، والمنامة، والكويت.

أدى القصف الإيراني المتواصل وغير المسبوق لمنطقة الخليج إلى استهداف قواعد عسكرية، فضلاً عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني السكنية والفنادق والمطارات والموانئ البحرية، مما زعزع استقرار منطقة لطالما اعتُبرت ملاذاً للسلام والأمن في الشرق الأوسط المضطرب.

وزارة الدفاع الكويتية الطائرات الحربية الأمريكية خاتم الأنبياء علي السالم بالكويت

