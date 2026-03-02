قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أوقات الصلاة اليوم الثانى عشر من رمضان فى عدد من المحافظات

اوقات الصلاة اليوم الثانى عشر من رمضان
اوقات الصلاة اليوم الثانى عشر من رمضان
شيماء جمال

اوقات الصلاة .. كثر البحث عبر محرك جوجل عن اوقات الصلاة، لرغبة كثير من المسلمين فى تأدية الصلاة على أوقاتها لانها من أحب الأعمال الى الله، خاصة فى رمضان الذى يتضاعف فيه ثواب الأعمال الصالحة، لذلك سوف نذكر لكم فى السطور القادمة اوقات الصلاة فى عدد من المحافظات.

اوقات الصلاة فى القاهرة

صلاة الفجْر    ٤:٥٤ ص
الشروق    ٦:٢٠ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر    ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٥ م
صلاة العِشاء    ٧:١٢ م
 

اوقات الصلاة فى الجيزة

صلاة الفجْر    ٤:٥٥ ص
الشروق    ٦:٢٢ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر    ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٦ م
صلاة العِشاء    ٧:١٣ م

اوقات الصلاة فى الإسكندرية

الشروق    ٦:٢٦ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:١٣ م
صلاة العَصر    ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٩ م
صلاة العِشاء    ٧:١٧ م
 

اوقات الصلاة فى أسوان

صلاة الفجْر    ٥:٢٤ ص
الشروق    ٦:٤٦ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٣٧ م
صلاة العَصر    ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب    ٦:٢٨ م
صلاة العِشاء    ٧:٤١ م

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان

"اللهم اقض حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب".

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان مكتوب

«اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطتَ، ولا مُقَرِّبَ لما باعدتَ، ولا مُباعِدَ لما قرَّبتَ، ولا مُعطِيَ لما منعْتَ، ولا مانعَ لما أَعطيتَ اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورزقِك، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشرِّ ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحْيِنا مسلمِين وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين».

«اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

«اللهم إنا نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إنا نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا».

«اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

