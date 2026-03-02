اليابان تبدأ إجلاء رعاياها من إسرائيل

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا أن الحكومة اليابانية ستبدأ اليوم الاثنين إجلاء رعاياها في إسرائيل برّا.





وأوضح كيهارا خلال مؤتمر صحفي أن السلطات ستحجم عن الإفصاح عن التفاصيل الدقيقة مثل المسارات المحددة أو التوقيتات الدقيقة للعمليات، وذلك حرصا على ضمان سلامة المواطنين، وفق ما نقلته وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.





وفي هذا الإطار، أشار إلى أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية تضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لنشر أفرادها بسرعة لتمكين نقل المواطنين بشكل آمن ومناسب.





من جانبها، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إيران إلى السعي نحو "حل دبلوماسي" لإنهاء الصراع المتصاعد في المنطقة، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت طهران. وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن تاكايشي طالبت خلال اجتماع للجنة برلمانية إيران بوقف أي إجراءات من شأنها "زعزعة استقرار المنطقة"، بما في ذلك برنامج التسلح النووي الذي وصفته بأنه "غير مقبول تماما"، بالإضافة إلى التوقف عن شن هجمات على الدول المجاورة.





وأكدت تاكايشي أن اليابان ستعمل بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي لتحقيق خفض التصعيد في أقرب وقت ممكن، ومواصلة بذل كل الجهود الدبلوماسية المطلوبة، مع امتناعها عن التعليق المباشر على القصف الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران مطلع الأسبوع الجاري.