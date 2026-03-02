قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تحذير برلماني من تداعيات إغلاق الممرات الملاحية على الصادرات المصرية

أميرة خلف

أكد النائب أمين مسعود ، عضو مجلس النواب أن التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته على حركة الملاحة في مضيق هرمز، قد ينعكس سلباً على الاقتصادات المرتبطة بالشحن البحري، بما في ذلك الصادرات المصرية.


وأشار" مسعود" إلى أهمية التنسيق العاجل بين الحكومة والوزرات المعنية، لوضع خطط عاجلة لحماية الصادرات المصرية وتحصينها من تأثيرات الحرب، عبر إعادة تقييم الخطط التصديرية وتوفير بدائل لوجستية حال تعرض بعض الأسواق أو طرق النقل لاضطرابات.

وأكد عضو البرلمان ضرورة الحفاظ على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، لاسيما في ظل التحديات العالمية الراهنة، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتقليل أي آثار سلبية محتملة على الاقتصاد الوطني.


تنسيق حكومي لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي على حركة الصادرات المصرية

ويشار إلى أن تواصل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف.


أصدرت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا مشتركًا أكدت فيه استمرار التنسيق العاجل والمتواصل لمتابعة تأثيرات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، خصوصًا الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

يأتي هذا في إطار المتابعة الدقيقة لتطورات الأوضاع الإقليمية وضمان استمرار تدفق التجارة الخارجية.


وأكدت الوزارات أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، لضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.

