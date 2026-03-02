قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الزمالك ينفرد وحيدًا.. ترتيب الدوري المصري
هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في العيد؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في العيد؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا
هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في العيد؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا
عبد العزيز جمال

يزيد التساؤل بين المواطنين حول موعد تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا والعودة إلى التوقيت الصيفي 2026، وما إذا كان هذا التغيير سيتم قبل عيد الفطر 2026 أم بعده.
 

التوقيت الصيفي

هل سيتم تطبيق التوقيت الصيفي 2026 قبل العيد؟

وبحسب ما أعلنته الحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر لعام 2026 يتوقع فلكيًا أن يكون يوم الجمعة مارس، بينما يكون الموعد النهائي بعد استطلاع الهلال بواسطة دار الإفتاء.

وتشير هذه التقديرات إلى أن العيد سيحل مبكرًا في 20 مارس، وهو ما يعني عمليًا أن البلاد ستظل تعمل بالتوقيت الشتوي طوال العيد دون أي تغيير في الساعة خلال هذه الفترة.

متى ينتهي التوقيت الشتوي الحالي؟

بدأ التطبيق الرسمي للتوقيت الشتوي لعام 2025 في منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، حين جرى تأخير الساعة 60 دقيقة بحيث أصبح التوقيت عند منتصف الليل يعادل 11 مساءً بدلًا من 12. 

ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ فعليًا اعتبارًا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ضمن خطة حكومية سنوية تهدف إلى مواءمة مواعيد العمل والدراسة والأنشطة اليومية مع ساعات سطوع الشمس خلال فصل الشتاء.

مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2025–2026

طبقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للتوقيتين الصيفي والشتوي، فإن التوقيت الشتوي يمتد لمدة ستة أشهر تبدأ من الجمعة الأخيرة في أكتوبر وتنتهي في الخميس الأخير من أبريل من العام التالي. 

وبناءً على ذلك فإن التوقيت الشتوي الحالي سيظل معمولًا به حتى يوم الخميس 30 أبريل 2026 دون أي تعديل خلال هذه المدة.

الموعد الرسمي للعودة إلى التوقيت الصيفي

ينص القانون ذاته على أن التوقيت الصيفي يبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل ويستمر حتى الخميس الأخير من أكتوبر، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مرة واحدة.

يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى تعظيم الاستفادة من ضوء النهار خلال أشهر الصيف، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وترشيد الطاقة، وتنظيم مواعيد العمل والحياة اليومية بما يتلاءم مع التغيرات الموسمية.

سينتهي التوقيت الشتوي عند منتصف ليل الخميس 30 أبريل 2026، حيث ستُقدَّم الساعة من 12 ليلًا إلى 1 صباحًا، ليبدأ التوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1 مايو 2026.

كما يتيح للمواطنين ساعات أطول من الإضاءة الطبيعية في المساء، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والإنتاجية.
 

فوائد لا تعلمها عن تطبيق التوقيت الصيفي

نصائح قبل تغيير الساعة

ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة المنزلية قبل الموعد الرسمي للتغيير.

التأكد من تحديث تطبيقات البنوك والمواصلات والخدمات الرقمية.

مراجعة مواعيد العمل والدراسة لتفادي أي ارتباك محتمل.

الاستفادة من ساعات النهار الأطول في الأنشطة الخارجية والرياضية


 

