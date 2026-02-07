موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. متى ينتهي فصل الشتاء في مصر فلكيا؟

مع اقتراب نهاية الشتاء، يتساءل كثير من الناس عن موعد انتهاء فصل الشتاء فلكيًا في مصر، وكذلك موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا خلال عام 2026.

فصل الشتاء 2026 بدأ فلكيًا في 21 ديسمبر الماضي، وهو يعتبر أقصر فصول السنة من حيث طول النهار، حيث تبلغ مدته حوالي 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

جدير بالذكر أن فترة فصل الشتاء تمتد حتى لحظة الاعتدال الربيعي، التي تمثل نهاية الشتاء وبداية الربيع.

موعد نهاية فصل الشتاء

بحسب الحسابات الفلكية، فإن فصل الشتاء سينتهي يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو اليوم الذي يبدأ فيه فصل الربيع الذي يستمر لحوالي 92 يومًا و17 ساعة.

وخلال الربيع، يشهد الطقس تحسنًا تدريجيًا في درجات الحرارة بعد الأيام الباردة لفصل الشتاء، حيث تحدث ظاهرة الاعتدال الربيعي عندما تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، مما يؤدي إلى تساوي عدد ساعات الليل والنهار في معظم مناطق الكرة الأرضية تقريبًا.

وتعد هذه الظاهرة مؤشرًا على انتقال الأرض من فصل الشتاء إلى فصل الربيع.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

أما فيما يتعلق ببداية التوقيت الصيفي في مصر، فقد نص قانون رقم 24 لسنة 2023 على تنظيم العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.

وطبقًا لهذا القانون، يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر، تبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر وتستمر حتى الخميس الأخير من شهر أبريل من العام التالي.

بناءً على هذا التنظيم، سيظل التوقيت الشتوي ساريًا حتى نهاية يوم الخميس 30 أبريل 2026. وفي تلك الليلة، سيتم تقديم الساعة من 12 منتصف الليل إلى 1 صباحًا، وبذلك يبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1 مايو 2026.

جدير بالذكر أن تطبيق التوقيت الصيفي يعني تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة عن التوقيت الشتوي، وهو إجراء يهدف عادة إلى زيادة الاستفادة من ضوء النهار وتقليل استهلاك الطاقة خلال أشهر الصيف. وبعد انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي، يعود العمل بالتوقيت الشتوي مجددًا في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2026.

بهذا تنتهي فترة الشتاء رسميًا مع اقتراب الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2026، بينما يبدأ التوقيت الصيفي في مصر مع بداية شهر مايو القادم، وفقًا للقانون المعمول به.