جون إدوارد كلمة السر.. تمرد وبيع نجوم الزمالك فى ميركاتو الشتاء

شهد نادي الزمالك واحدة من أكثر فتراته المثيرة في السنوات الأخيرة بعدما تحول جون إدوارد إلى كلمة السر والمحرك الرئيسي في ملف الراحلين عن القلعة البيضاء، وسط حالة من التمرد وعدم الاستقرار داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

معتمد جمال يفتح باب الرحيل

في ظل الأزمات الفنية والإدارية طالب معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، إدارة النادي بضرورة إعادة ترتيب الأوراق، ووافق على فكرة تسويق بعض اللاعبين الذين خرجوا من حساباته الفنية وكان أولهم شيكوبانزا بعدما طالب جون إدوارد بعرض اللاعب للبيع في يناير، في ظل تراجع مستواه وتكرار الأزمات داخل الملعب وخارجه.

دونجا.. الرحلة السعودية تبدأ من بوابة جون إدوارد

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث لعب جون إدوارد دورًا محوريًا في رحيل نبيل عماد "دونجا" إلى الدوري السعودي، في صفقة أنهت الجدل حول مستقبل اللاعب مع الزمالك خاصة بعد توتر علاقته بالجهاز الفني وتذبذب مستواه ليبدأ اللاعب تجربة جديدة خارج أسوار ميت عقبة عبر محطة جون إدوارد.

ناصر ماهر يودع الأبيض نحو بيراميدز

وكانت الصفقة الأبرز في الميركاتو الشتوي هي انتقال ناصر ماهر إلى نادي بيراميدز في خطوة أعادت الجدل حول سياسة الزمالك في التفريط في عناصر مؤثرة.

وجاءت الصفقة أيضًا بوساطة مباشرة من جون إدوارد الذي نجح في إتمام الاتفاق بين الأطراف كافة لينهي مشوار اللاعب مع الزمالك بعد فترة شهدت شدًا وجذبًا.

ميركاتو التمرد وإعادة البناء

تعكس تحركات الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية حالة من التمرد الصامت داخل الفريق ورغبة الإدارة في فرض الانضباط، حتى لو كان الثمن رحيل أسماء بارزة. وبين قرارات البيع وتصفية الأجواء، يسعى الزمالك إلى إعادة بناء الفريق على أسس جديدة، تمهيدًا لمرحلة قادمة أكثر استقرارًا.

جون إدوارد.. رجل الصفقات الصعبة

في النهاية يبقى جون إدوارد هو العقل المدبر لمعظم صفقات الرحيل وصاحب الدور الأبرز في إدارة هذا الملف الشائك ليؤكد أن ميركاتو الزمالك الشتوي لم يكن مجرد انتقالات، بل عملية جراحية لإعادة تشكيل الفريق الأبيض.