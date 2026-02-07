قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
اتحاد الكرة يعلن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026
العراق.. قتلى و جرحى جراء مشاجرة في أحد المقاهي بالنجف الأشرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل: ضوابط واضحة بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

وزير العمل
وزير العمل

أوضحت وزارة العمل في بيان لها اليوم السبت ،أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الصادر بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وفي إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله على أرض الواقع، وبما يحقق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار...حيث أن هذا القانون صدر بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء مناقشات موسعة مع كافة الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة، ومتطلبات سوق العمل، ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر...

وأكد البيان أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين، ويعزز مبدأ الاستقرار الوظيفي، ويحمي المراكز القانونية المستقرة.

وأكدت وزارة العمل على حرصها على تطبيق القانون لصالح طرفي العملية الإنتاجية ،وفي هذا السياق تهيب الوزارة بتحرّي الدقة والتحقق من المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية، مشددة على ضرورة الرجوع إلى النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها بوصفها المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق. وأوضحت أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تُعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء.

وزارة العمل قانون العمل محمد جبران المنشآت الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

ترشيحاتنا

لماذا فرض الله الصيام على المسلمين ؟

لماذا فرض الله الصيام على المسلمين؟.. الأزهر للفتوى يجيب

وزير الأوقاف يشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية بالعاصمة الجديدة

وزير الأوقاف يشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية بالعاصمة الجديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد