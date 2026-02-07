قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وفاة عروسين أثناء الزفة بالمنيا.. شاهد عيان: "الزغاريد سكتت وصوت العياط فضل في ودانا"

وفاة عروسين أثناء الزفة على الطريق بالمنيا| جار الضحايا: "الزغاريد سكتت وصوت العياط فضل في ودانا"
وفاة عروسين أثناء الزفة على الطريق بالمنيا| جار الضحايا: "الزغاريد سكتت وصوت العياط فضل في ودانا"
ياسمين القصاص

خيم الحزن الشديد على أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا خلال الساعات الماضية، عقب حادث مأساوي أودى بحياة عروسين أثناء حفل زفافهما، في واقعة هزت مشاعر الجميع. 

ففي لحظات قليلة، تحولت الزغاريد إلى صرخات، والفرحة إلى مأتم، بعدما لفظت العروس أنفاسها الأخيرة وهي ترتدي فستان الزفاف، قبل أن يلحق بها العريس لاحقا.

وفاة عروسين المنيا في ليلة زفافهما

لم يكن يخطر ببال أحد من أهالي قرية "شلقام" أن ليلة الفرح التي انتظروها طويلا ستنتهي بهذه الصورة المأساوية، فقد خرجت العروس "أمل عدلي أحمد"، البالغة من العمر 18 عاما، من منزل أسرتها مبتسمة، مودعة حياة العزوبية، وتحلم ببداية جديدة مع شريك حياتها.

وانطلقت زفتها وسط موكب من السيارات، والأغاني، والأضواء، في طريقها إلى مدينة بني مزار، وسط أجواء من البهجة والفرح.

وفي هذا الصدد، قال أبو زين، جار الضحايا: "الفرح انتهي بعزاء وحزن، العروسة أمل خرجت من بيت أهلها وهي مبتسمة وفرحانة، البنات حواليها والزغاريد مالية الشارع، كانت عروسة زي القمر وطيبة ومحترمة وقلبها طيب".

وأضاف أبو زين- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "أثناء الزفة على الدائري، فقدت عربية من اللي في الزفة السيطرة وخبطت في عربية العروسين، وكل حاجة وقفت، والزغاريد اتحولت لصريخ، والناس جريت وهي مش مصدقة اللي حصل، منظر يخض، والناس حكوا اللي حصل أن الفرح اتحول لمأتم، وقالوا صوت العياط في ودانا لحد دلوقتي.. وتم دفن العروسين في المنيا".

حادث مروع يحول الفرح إلى مأساة

على الطريق الدائري، توقفت عقارب الفرح فجأة، حين فقدت إحدى السيارات المشاركة في موكب الزفاف السيطرة على عجلة القيادة، فاصطدمت بسيارة العروسين، قبل أن تنقلب السيارة وسط الطريق. 

كان المشهد مروعا حول الاحتفالات الصاخبة إلى صمت يملؤه الرعب والذهول، وفقا لما رواه أحد أهالي القرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة العروس ولحاق العريس بها بعد ساعات

ةأسفر الحادث عن وفاة العروس في الحال، متأثرة بإصابتها البالغة، ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى لحق بها العريس، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، إثر فشل جميع المحاولات الطبية لإنقاذه من الكسور الخطيرة التي تعرض لها.

تحرير محضر بالواقعة

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بانقلاب سيارة على الطريق الدائري عند مدخل قرية القيس، وعلى الفور، انتقلت قوات مباحث مركز شرطة بني مزار إلى موقع الحادث لفحصه والوقوف على ملابساته.

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن:

 - مصرع العروس «أ. ع» (18 عاما).

 - مصرع شقيقتها «د. ع» (20 عاما).

 - إصابة العريس «أحمد ك.» (22 عاما)، حيث دخل في غيبوبة تامة، وتم نقله إلى مستشفى محافظة المنيا الجامعي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة لاحقا.

 - إصابة «كريم م.» (17 عاما) بسحجات وكدمات.

 - إصابة «أحمد م.» (58 عاما) بسحجات وكدمات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

المنيا وفاة عروسين بالمنيا حادث مروري العروس العناية المركزة محافظة المنيا

