الولايات المتحدة تضيف تهما إرهابية إلى جرائم قاتل موظفي السفارة الإسرائيلية

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن العاصمة عن توجيه أربع تهم إرهابية جديدة ضد إلياس رودريغيز (31 عاما)، المتهم بقتل يارون ليسينسكي وسارة ميلغريم العام الماضي، واللذين كانا يعملان في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأمريكية.

وتشمل لائحة الاتهام الآن تسع تهم، من بينها جرائم كراهية، ويصل الحد الأقصى لعقوبة العديد منها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بحسب ما أفاد المكتب.

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح تحقيق رسمي مع شركة «نايكي» العالمية للملابس الرياضية، على خلفية مزاعم بتبنّيها سياسات تمييزية تستهدف الموظفين والمتقدمين البيض.

وذكرت الإدارة في بيان أن التحقيق يركّز على وجود «ممارسات ممنهجة ومتعمدة» مرتبطة ببرامج التنوع والإنصاف والشمول داخل الشركة.

ويُعد هذا التحرك أول خطوة بارزة لرئيسة لجنة تكافؤ فرص العمل الفيدرالية الجديدة، أندريا لوكاس، التي تبنّت منذ تعيينها توجهاً صارماً تجاه سياسات التنوع المعمول بها في كبرى الشركات الأمريكية.