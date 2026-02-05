ليس مجرد 3 نقاط.. مكاسب الزمالك من الفوز على كهرباء الإسماعيلية

حقق فريق الزمالك عدة مكاسب مهمة بعد فوزه العريض على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

هذا الانتصار لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل جاء ليؤكد تطور أداء الفريق الأبيض وعودته بقوة إلى دائرة المنافسة هذا الموسم.



5 أهداف لأول مرة منذ 837 يومًا

كان أبرز مكاسب الزمالك في هذه المباراة هو نجاحه في تسجيل خمسة أهداف في لقاء واحد بالدوري، للمرة الأولى منذ 837 يومًا. وتحديدًا منذ فوزه على سموحة بنتيجة 5-1 في عام 2023، وهو ما يعكس ارتفاع الفاعلية الهجومية للفريق خلال الفترة الأخيرة، وتحسن اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

الزمالك ينفرد بأكبر نتيجة في الموسم الحالي



كما أصبح الزمالك الفريق الوحيد الذي تمكن من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة خلال الموسم الجاري، ليحقق بذلك أكبر نتيجة حتى الآن في الدوري المصري. هذا الأمر يمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل المواجهات القادمة، خاصة مع اشتعال الصراع في القمة.

عدي الدباغ يتصدر ترتيب الهدافين

على المستوى الفردي، واصل الفلسطيني عدي الدباغ تألقه اللافت بقميص الزمالك، بعدما سجل هدفين في شباك كهرباء الإسماعيلية. وبهذا الإنجاز، نجح الدباغ في اعتلاء صدارة ترتيب هدافي الدوري لأول مرة هذا الموسم برصيد 7 أهداف، ليؤكد أهميته كعنصر هجومي مؤثر في تشكيل الفريق.

وصافة الدوري واشتداد صراع القمة

واكتملت مكاسب الزمالك بصعوده إلى وصافة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، متفوقًا على الأهلي وبيراميدز، ومقتربًا من المتصدر سيراميكا. كما واصل الزمالك تفوقه هجوميًا ليصبح من أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف هذا الموسم، مما يفتح الباب أمام صراع قوي ومبكر على لقب الدوري



