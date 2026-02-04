إبراهيم عبد الجواد يعلق على مباراة الزمالك وكهرباء: أخطاء دفاعية كارثية من الفريقين

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، المقامة حاليًا على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب عبد الجواد :"ماتش مجنوووووون وأخطاء دفاعية كارثية من الفريقين".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، المقامة حاليًا على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وبدأ الزمالك اللقاء بضغط هجومي مكثف، معتمدًا على تحركات وانطلاقات ناصر منسي وآدم كايد، حيث كاد الأخير أن يفتتح التسجيل مبكرًا بعدما أهدر فرصة محققة في الدقائق الأولى.

في المقابل، لجأ فريق كهرباء الإسماعيلية إلى الدفاع المنظم لمحاولة امتصاص ضغط الأبيض وعرقلة هجماته المبكرة.

الزمالك يفرض الاستحواذ

شهدت الدقائق التالية حالة من الهدوء النسبي في الأداء، مع استمرار استحواذ الزمالك على الكرة دون خطورة حقيقية على مرمى كهرباء الإسماعيلية، بينما حاول الأخير الخروج من مناطقه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، وكانت أبرز محاولاته تسديدة للاعب إسلام عبد النعيم.

أهداف الشوط الأول

وفي الدقيقة 38، نجح الزمالك في ترجمة تفوقه الهجومي إلى هدف التقدم عن طريق أحمد شريف، قبل أن يعزز عدي الدباغ النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 43. وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن فريق كهرباء الإسماعيلية من تقليص الفارق بعدما سجل السيد أسامة هدفًا بالخطأ في مرماه.

تشكيل الزمالك

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي «الونش» – السيد أسامة – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ