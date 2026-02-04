بضغط من القادة العرب.. انعقاد المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران في عمان

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم الأربعاء عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة ستعقد يوم الجمعة في العاصمة العمانية مسقط.

وكتب في منشوره: "من المقرر عقد محادثات نووية مع الولايات المتحدة في مسقط حوالي الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة، أتقدم بالشكر لإخواننا العمانيين على اتخاذهم كافة الترتيبات اللازمة".





ووفقا لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين: "عادت خطط المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية في عمان يوم الجمعة، بعد أن ضغط العديد من القادة العرب والمسلمين على إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء بشكل عاجل لعدم متابعة التهديدات بالابتعاد عن الحوار".





وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن ما لا يقل عن تسع دول من المنطقة نقلت رسائل إلى أعلى مستويات ادارة ترامب تطلب بقوة من الولايات المتحدة عدم إلغاء الاجتماع في عمان.





وأوضح مسؤول أمريكي للموقع: "لقد طلبوا منا الحفاظ على الاجتماع والاستماع إلى ما يقوله الإيرانيون. أخبرنا العرب إننا سنعقد الاجتماع إذا أصروا على ذلك لكننا متشككون للغاية".

وقال مسؤول آخر إن "إدارة ترامب وافقت على عقد الاجتماع مع الإيرانيين احتراما لطلب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ومن أجل مواصلة متابعة المسار الدبلوماسي".





وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مسؤولان أمريكيان لموقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها لن توافق على مطالبة طهران بتغيير مكان وتنسيق المحادثات المقرر إجراؤها يوم الجمعة.