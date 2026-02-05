نفعل المستحيل.. معتمد جمال يعلق على خماسية الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

أبدى معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز الكبير على كهرباء الإسماعيلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن الزمالك من تحقيق فوز عريض بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت أمس على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة ويواصل مطاردة القمة.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:“خضنا لقاء اليوم والفريق يغيب عنه 14 لاعبًا، ولا يوجد فريق في العالم يستطيع اللعب في مثل هذه الظروف ويُتوقع منه الفوز وتقديم أداء جيد”.

وأضاف: "لا نقف أمام أي لاعب، وأهم شيء بالنسبة لنا مصلحة نادي الزمالك.

وتابع أشكر اللاعبين على المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية والنتائج والأداء المتميز".

وحول الاستعداد لمباراة زيسكو في الكونفدرالية الإفريقية، قال المدير الفني: "أمامنا رحلة سفر طويلة إلى زامبيا، وسنسافر بطريقة عادية وليست بطائرة خاصة".

وأشار جمال إلى دعم جماهير الزمالك:"ليس غريبًا علينا ما يفعله جمهور الزمالك، فهم مختلفون عن أي جماهير في العالم. أشكرهم على دعمهم للفريق وسفرهم خلفنا رغم الظروف".

وأضاف: "اللاعبون المتواجدون شاركوا في مراكز مختلفة عن مراكزهم، وهناك بعض اللاعبين لم يتماثلوا للشفاء بنسبة 100%".

وتابع: "الضغوطات التي نتعرض لها نحاول تحويلها إلى إيجابيات، ورغم الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق حققنا الهدف المطلوب".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً:"أعد جماهير الزمالك بالأفضل وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة. أغلب اللاعبين الغائبين عن لقاء اليوم لن يلحقوا بمباراة زيسكو، وسنخوض المباراة المقبلة بهدف الفوز وحصد الثلاث نقاط.

نحاول دائمًا اختيار الأنسب لكل مباراة، ومع عودة المصابين ستكون خياراتنا أفضل، ووجود آدم كايد مع عبد الله السعيد ومحمد السيد وأحمد حمدي سيشكل قوة كبيرة للفريق".