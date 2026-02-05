ياسر ريان: مفيش مبرر لتعادل الأهلي أمام البنك وتوروب يتحمل المسؤولية

انتقد ياسر ريان، لاعب الأهلي السابق، أداء الفريق الأحمر خلال مواجهة البنك الأهلي الأخيرة، مؤكدًا أن التعادل لم يكن مقنعًا ولا يمكن تبريره بالإجهاد أو ضغط المباريات، مشيرًا إلى أن هذه المبررات غير منطقية لفريق بحجم الأهلي.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إن علامات استفهام كثيرة تحيط بالتشكيل الذي خاض به المدرب ييس توروب المباراة الماضية، معتبرًا أن اختيارات المدير الفني لم تكن موفقة، وأسهمت بشكل مباشر في فقدان نقطتين مهمتين في سباق المنافسة.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن بعض اللاعبين لم يقدموا الإضافة المنتظرة، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، الذي لم يحقق البصمة المطلوبة مع الفريق حتى الآن، في المقابل شدد على أن محمود حسن تريزيجيه يُعد أفضل لاعبي الأهلي هذا الموسم من وجهة نظره، نظرًا لما يقدمه من مجهود وتأثير داخل الملعب.

واختتم ياسر ريان تصريحاته بالتأكيد على أن ييس توروب يتحمل المسؤولية الأكبر عن تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي، مطالبًا بضرورة تصحيح الأخطاء الفنية سريعًا، خاصة مع ازدحام المباريات وأهمية المرحلة المقبلة في مشوار الفريق.