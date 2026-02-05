قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات

رخصة القيادة
رخصة القيادة
عبد العزيز جمال

في تحول جديد يعكس حجم التطور الرقمي المتسارع الذي تشهده الدولة، أصبحت الماكينات المرورية ووحدات المرور الذكية المنتشرة داخل كبرى المولات التجارية وجهة أساسية للمواطنين الراغبين في إنهاء خدماتهم المرورية بسهولة وسرعة غير مسبوقة، دون عناء الزحام أو إهدار الوقت داخل الوحدات التقليدية.

ماكينات المرور الذكية.. خدمة حكومية بضغطة زر

الخدمة التي أطلقتها وزارة الداخلية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات المرورية، حيث تتيح للمواطن استخراج رخصة القيادة أو إصدار بدل فاقد أو تالف خلال دقائق معدودة فقط، عبر ماكينات تعمل بنظام الخدمة الذاتية المتكاملة، بداية من قراءة البيانات الشخصية إلكترونيًا، مرورًا بمراجعتها آليًا، وصولًا إلى سداد الرسوم إلكترونيًا وطباعة الرخصة فورًا دون تدخل بشري.


وجرى إطلاق ماكينات إلكترونية ذكية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد والتالف واستخراجها خلال 15 دقيقة فقط، داخل سيتي ستارز بمدينة نصر ومول العرب بالجيزة، على أن يتم تعميمها لاحقًا بالمحافظات، بهدف تقليل التكدس داخل وحدات المرور.
 

خطوات استخراج رخصة القيادة من الماكينات الذكية

يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الخطوات التالية:

- التسجيل المسبق من خلال بوابة مرور مصر أو تطبيق وزارة الداخلية

- التوجه إلى ماكينة المرور الذكية داخل المول

- إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل

- استلام رمز التحقق (OTP)

- طباعة واستلام الرخصة فورًا
 



 

من الطوابير إلى المولات.. تغيير جذري في تجربة المواطن

لم تعد زيارة المرور عبئًا مرهقًا كما كان في السابق، إذ تحولت العملية برمتها إلى تجربة سلسة داخل بيئة مريحة وآمنة، حيث أكد عدد كبير من المواطنين أن وجود ماكينات المرور الذكية داخل المولات التجارية أتاح لهم إنجاز معاملاتهم أثناء التسوق، دون الحاجة لتعطيل أعمالهم أو إهدار ساعات طويلة في الانتظار.

وعبّر المواطنون عن تقديرهم الكبير لهذه الخطوة، مشيرين إلى أن التعامل مع الماكينات يتم بسهولة شديدة، حتى لغير المتمرسين في التكنولوجيا، بفضل وضوح التعليمات وسرعة الأداء، فضلًا عن تعدد وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة، وهو ما وفر عليهم مجهودًا بدنيًا ونفسيًا كبيرًا، مؤكدين أن هذه التجربة تعكس اهتمام الدولة الحقيقي براحة المواطن.

أماكن وحدات المرور الذكية 2025

أطلقت وزارة الداخلية وحدات مرور ذكية في مواقع:


​ الفروع المتاحة حالياً ل​وحدات المرور الإلكترونية:​
 

  • القاهرة 
    • ​​​​​وحدات المرور الإلكترونية
      • مول سيتي ستارز "مدينة نصر" - الطابق السابع.
      • ميفيدا - القاهرة الجديدة.
      • سوق السيارات الجديد - طريق العين السخنة.
      • افينو مول " Avenue mall" – الرحاب.
      • مسجد الشرطة - التجمع الأول.
         
      • ايست هب " East Hub " -مدينتي.
         
      • العاصمة الإدارية.
      • الكيان العسكرى.
    • خدمات الشباك الواحد 
      • ​​الإدارة العامة لمرور القاهرة.
      • وحدة تراخيص الشروق.
      • وحدة تراخيص خدمات الشرطة.
    • مراكز الفحص الفنى
      • ​​مركز 15 مايو.
      • مركز المعادى.
      • مركز القطامية.
    • وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة
      • ​​​متنقلة شرق القاهرة (نادى هليوبوليس - مسجد آل رشدان - نادى الزهور - النادى الأهلى م.نصر - نادى وادى دجلة - العاصمة الإدارية).
      • متنقلة التحرير (نادي الصيد القطامية - هيئة النيابة العامة - مسجد عمر مكرم - نادى الجزيرة - نادى المعادي - نادى الشمس).
      • متنقلة القاهرة الجديدة (مكسيم مول التجمع الخامس).
      • متنقلة بالحجز المباشر.
  • الجيزة
    • وحدات المرور الإلكترونية:
       
  • ​​داندى مول.
  • ​​​الحصرى - موقف الحافلات.
  • خدمات الشباك الواحد:
    • وحدة تراخيص العجوزة. ​
  • وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة:
    • متنقلة ​الدقى (نادى الصيد بالدقى - ميدان الثورة بالدقى - نادى الزمالك).
    • متنقلة أكتوبر (ميدان أركان بالشيخ زايد - حدائق الأهرام).
  • الإسكندرية​
    • وحدات المرور الإلكترونية :
      • ​نادى سبورتنج.
      • مول سان ستيفانو.​
      • مول جرين بلازا.
    • خدمات الشباك الواحد :
      • ​وحدة تراخيص المنتزه.
    • وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة:
      • ​كارفور محرم بك.
      • (كارفور شارع مصطفى كامل - الأكاديمية البحرية بأبو قير).
  • الغربية
    • وحدة المرور الإلكترونية بنادى طنطا.
    • خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص طنطا.
  • البحر الأحمر
    • وحدة المرور الإلكترونية بسيتي سنتر - الغردقة "منطقة الوفاء والأمل".
    • خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص الغردقة.
    • وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (الجونة - سهل حشيش)
  • الشرقية
    • خدمات الشباك الواحد 
      • ​وحدة تراخيص الزقازيق.
      • وحدة تراخيص العاشر.
  • أسيوط
    • وحدة المرور الإلكترونية "القرية الأولمبية بجامعة أسيوط بجوار مدخل الإستاد".
       
  • المنوفية 
    • خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص قويسنا.
  • الفيوم
    • خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص الفيوم.
  • دمياط
    • خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص دمياط الجديدة.​
  • المنيا
    • خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص المنيا.
  • الإسماعيلية
    • خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص الإسماعيلية.
  • مطروح
    • وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح بجوار المحكمة القديمة - العلمين الجديدة).
  • بورسعيد
    • وحدة المرور الإلكترونية ومركز الفحص الفنى بالحى الإماراتي ببورسعيد.
  • السويس
    • مركز الفحص الفنى بالسويس.
       
  • القليوبية
    • وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (كارفور العبور).
       
    • مركز الفحص الفنى بالعبور.
  • أسوان
    • ​مركز الفحص الفنى بأسوان.​
