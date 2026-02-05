الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات

في تحول جديد يعكس حجم التطور الرقمي المتسارع الذي تشهده الدولة، أصبحت الماكينات المرورية ووحدات المرور الذكية المنتشرة داخل كبرى المولات التجارية وجهة أساسية للمواطنين الراغبين في إنهاء خدماتهم المرورية بسهولة وسرعة غير مسبوقة، دون عناء الزحام أو إهدار الوقت داخل الوحدات التقليدية.

ماكينات المرور الذكية.. خدمة حكومية بضغطة زر

الخدمة التي أطلقتها وزارة الداخلية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات المرورية، حيث تتيح للمواطن استخراج رخصة القيادة أو إصدار بدل فاقد أو تالف خلال دقائق معدودة فقط، عبر ماكينات تعمل بنظام الخدمة الذاتية المتكاملة، بداية من قراءة البيانات الشخصية إلكترونيًا، مرورًا بمراجعتها آليًا، وصولًا إلى سداد الرسوم إلكترونيًا وطباعة الرخصة فورًا دون تدخل بشري.





وجرى إطلاق ماكينات إلكترونية ذكية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد والتالف واستخراجها خلال 15 دقيقة فقط، داخل سيتي ستارز بمدينة نصر ومول العرب بالجيزة، على أن يتم تعميمها لاحقًا بالمحافظات، بهدف تقليل التكدس داخل وحدات المرور.



خطوات استخراج رخصة القيادة من الماكينات الذكية

يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الخطوات التالية:

- التسجيل المسبق من خلال بوابة مرور مصر أو تطبيق وزارة الداخلية

- التوجه إلى ماكينة المرور الذكية داخل المول

- إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل

- استلام رمز التحقق (OTP)

- طباعة واستلام الرخصة فورًا









من الطوابير إلى المولات.. تغيير جذري في تجربة المواطن

لم تعد زيارة المرور عبئًا مرهقًا كما كان في السابق، إذ تحولت العملية برمتها إلى تجربة سلسة داخل بيئة مريحة وآمنة، حيث أكد عدد كبير من المواطنين أن وجود ماكينات المرور الذكية داخل المولات التجارية أتاح لهم إنجاز معاملاتهم أثناء التسوق، دون الحاجة لتعطيل أعمالهم أو إهدار ساعات طويلة في الانتظار.

وعبّر المواطنون عن تقديرهم الكبير لهذه الخطوة، مشيرين إلى أن التعامل مع الماكينات يتم بسهولة شديدة، حتى لغير المتمرسين في التكنولوجيا، بفضل وضوح التعليمات وسرعة الأداء، فضلًا عن تعدد وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة، وهو ما وفر عليهم مجهودًا بدنيًا ونفسيًا كبيرًا، مؤكدين أن هذه التجربة تعكس اهتمام الدولة الحقيقي براحة المواطن.

أماكن وحدات المرور الذكية 2025

أطلقت وزارة الداخلية وحدات مرور ذكية في مواقع:



​ الفروع المتاحة حالياً ل​وحدات المرور الإلكترونية:​

