شرط خاص في عقد أحمد عبد القادر مع الكرامة العراقي.. ما علاقة الزمالك؟

كشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل شرط خاص وضعه النادي الأهلي في عقد لاعبه أحمد عبد القادر قبل إتمام انتقاله إلى صفوف الكرامة العراقي.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك شرط جزائي في عقد اللاعب أحمد عبد القادر بأن اللاعب لا يعود للدوري المصري إلا على النادي الأهلي».

وعلّق أضا قائلًا: «هذا الشرط بالنسبة للوائح الفيفا لا شيء، والفيفا لا يعتد بهذا الشرط نهائيًا».

وتحدث محمد أضا عن أن علاقة أحمد عبد القادر بالنادي الأهلي انتهت تمامًا بنسبة 100%.

وأشار محمد أضا إلى أن قيمة صفقة انتقال عبد القادر إلى نادي الكرمة العراقي بلغت 220 ألف دولار، معتبرًا أن الأهلي استفاد من هه الصفقة خاصةً أن اللاعب كان سيرحل بالمجان بعد شهور قليلة.