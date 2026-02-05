قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روبيو يدعو إيران إلى تقديم تنازلات قبل المفاوضات مع واشنطن
مدحت شلبي: الزمالك عامل زي الطبيخ اللي ناقص ملح
قبل بداية رمضان.. هل ننوي الصيام مرة واحدة طوال الـ 30 يوما؟
الأرصاد تُحذر: شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة تضرب مناطق متفرقة
أستاذ علوم سياسية: مصر تعتمد نهجا متوازنا في علاقاتها الخارجية يجمع بين الثبات والمرونة
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات للأهلي بسبب الظروف صعبة
نائب الرئيس الأمريكي: الخيار العسكري ضد إيران قادم إذا فشلت المفاوضات
الأهلي يلغي لجنة التخطيط وتعيين مدير للتعاقدات وهيكلة الاسكاوتنج.. تفاصيل
زيلينسكي يعلن مقت.ل 55 ألف جندي منذ اندلاع الحرب مع روسيا
لم يفعل ذلك بالزمالك.. ناقد رياضي يعلق على أزمة إمام عاشور في الأهلي
يديعوت أحرونوت: تقارب القاهرة وأنقرة يثير المخاوف الإسرائيلية
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شرط خاص في عقد أحمد عبد القادر مع الكرامة العراقي.. ما علاقة الزمالك؟

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل شرط خاص وضعه النادي الأهلي في عقد لاعبه أحمد عبد القادر قبل إتمام انتقاله إلى صفوف الكرامة العراقي.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك شرط جزائي في عقد اللاعب أحمد عبد القادر بأن اللاعب لا يعود للدوري المصري إلا على النادي الأهلي».

وعلّق أضا قائلًا: «هذا الشرط بالنسبة للوائح الفيفا لا شيء، والفيفا لا يعتد بهذا الشرط نهائيًا».

وتحدث محمد أضا عن أن علاقة أحمد عبد القادر بالنادي الأهلي انتهت تمامًا بنسبة 100%.

وأشار محمد أضا إلى أن قيمة صفقة انتقال عبد القادر إلى نادي الكرمة العراقي بلغت 220 ألف دولار، معتبرًا أن الأهلي استفاد من هه الصفقة خاصةً أن اللاعب كان سيرحل بالمجان بعد شهور قليلة.

أحمد عبدالقادر الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

