مدحت شلبي: الزمالك عامل زي الطبيخ اللي ناقص ملح

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء، امس، الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك

وعلق مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة ام بي سي مصر علي فوز الزمالك قائلاً:" مبروك لنادي الزمالك وللكابتن معتمد جمال المحترم".

وتابع :الزمالك النهارده بيلعب بـ 5 أو 6 أسماء إحنا منعرفهمش، محمد إبراهيم، السيد أسامة، أيمن أمير (ابن الكابتن أمير عبد العزيز).

وأضاف: دي ظاهرة طيبة جداً إنك بعت اتنين لاعيبة مهمين (ناصر ماهر ودونجا للخليج) وفي نفس الوقت عندك شباب لكن هل الزمالك يقدر ينافس على الدوري ، مكملاً: لكن عشان أكون صريح، الزمالك عامل زي ‘الطبيخ اللي ناقص ملح.

وأكد شلبي:" عشان تنافس بقوة لازم يكون عندك 3 أو 4 ارتكازات قوية وتقيلة تزق معاها مجموعة الشباب فتمشي".

واستطرد:" الماتش كان مفتوح وكهرباء الإسماعيلية راح بـ 5 أو 6 هجمات، الفرق الكبيرة متتعرضش للعدد ده من التهديد لاحراز الأهداف".

وأختتم :" في الاخر مليون مبروك لنادي الزمالك ويقدر يبني عليها لكنه محتاج ركائز قوية علشان لما يجي يلاعب الأهلي أو بيراميدز أو المنافسات الكبيرة"

موقف الفريقين بجدول الترتيب

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في وصافة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الكهرباء عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب المجموعة

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى..

1- الزمالك 8 نقاط

2- المصرى 7 نقاط

3- كايزر تشيفز 7 نقاط

4 زيسكو 0 نقاط.