أغرب حاجة.. خالد طلعت يعلق على خماسية الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بـ أداء لاعبي فريق القلعة البيضاء أمام كهرباء الاسماعيليه والفوز بخماسية.

الزمالك

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أغرب حاجة ممكن تشوفها في حياتك .. تخيلوا ان في ظل المشاكل والأزمات والكوارث والمصايب وقضايا ايقاف القيد وهروب اللاعبين وفسخ التعاقدات وغرامات الفيفا والاصابات وحالة الافلاس وسحب الأرض وتأخر المستحقات المادية وبيع اللاعبين واللجوء لمدربين محليين واللعب بالناشئين اللي موجودة في الزمالك ، وفي ظل حالة الاستقرار والهدوء والفلوس الكتيرة والتعاقدات مع نجوم كبار بملايين وصرف المستحقات في ميعادها ومدربين اجانب بملايين اللي موجودين في الأهلي وفي بيراميدز، ورغم كده الزمالك بيتقدم على الأهلي في الدوري بفارق نقطة وبيتقدم على بيراميدز بفارق هدفين !!".

وكان قد انفرد الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم فريق الزمالك، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز دوري نايل برصيد 7 أهداف، عقب الجولة السابعة عشر التي أقيمت اليوم الأربعاء، 4 فبراير 2026.

وشهدت الجولة 3 مباريات مهمة، جمعت بين: الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، سموحة وبيراميدز، زد والمصري البورسعيدي.

الزمالك سهز شباك كهرباء الإسماعيلية بخماسية

حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، على استاد هيئة قناة السويس، ليرتقي الأبيض إلى وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة