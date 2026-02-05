أحرز هدفين.. ملخص لمسات مرموش في فوز السيتي على نيوكاسل

شارك النجم المصري عمر مرموش في فوز فريقه مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو) لموسم 2025-2026.





السيتي يحسم التأهل من ملعب الاتحاد

واستضاف مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل على ملعب “الاتحاد”، في مواجهة إياب نصف نهائي البطولة، ونجح في تحقيق انتصار مهم بنتيجة 3-1، ليحجز مقعده رسميًا في المباراة النهائية.

وبهذا الفوز، يضرب السيتي موعدًا قويًا أمام آرسنال في النهائي، والمقرر إقامته على ملعب “ويمبلي” يوم 20 مارس المقبل.

ثنائية مرموش وأداء استثنائي

وظهر عمر مرموش بشكل لافت خلال اللقاء، حيث شارك أساسيًا وخاض المباراة كاملة حتى صافرة النهاية، وتمكن من تسجيل هدفين لصالح مانشستر سيتي، ليكون أحد أبرز نجوم المواجهة.

وحصل اللاعب المصري على تقييم مرتفع بلغ 9.4 وفقًا لموقع “سوفا سكور”، بعد أداء هجومي مميز وتحركات فعالة طوال اللقاء.

أرقام مرموش في المباراة

وسدد مرموش 5 تسديدات، منها تسديدتان على المرمى، وتسديدتان قام دفاع نيوكاسل بإبعادهما، بينما وقع في التسلل مرة واحدة.

كما صنع فرصة محققة، وقدم تمريرتين مفتاحيتين، ووصلت دقة تمريراته إلى 91% (32 تمريرة صحيحة من أصل 35)



ولمس الكرة 51 مرة، وتعرض لـ3 أخطاء، وفقد الاستحواذ 8 مرات.



مساهمات دفاعية وتحامات ناجحة

ولم يقتصر دور مرموش على الجانب الهجومي فقط، إذ استخلص الكرة مرة واحدة، وفاز بـ4 التحامات أرضية من أصل 7، ليؤكد حضوره القوي في اللقاء من جميع النواحي.



