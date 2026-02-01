عمر مرموش بديلا.. تشكيل مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي الأساسي تواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:.

دوناروما، خوسانوف، جيهي، آيت نوري، نونيز، رودري، أورايلي ، بيرناردو سيلفا، ريان شرقي، سيمينيو، وهالاند.

فيما جاء تشكيل توتنهام كالتالي:

فيكاريو، دراجوين، بالينيا، تشافي سيمونز، بيسوما، أودوجي، جراي، روميرو، سولانكي، جالاجر، كولو مواني.