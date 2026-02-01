انفجار أنبوبة.. المعاينة الأولية تكشف سبب حريق بمصنع حلوى بشبرا الخيمة

كشفت المعاينة الاولية لموقع حريق عقار بشارع شعراوي القديم بمدينة شبرا الخيمة ان وراء اندلاع الحريق انفجار انبوبة داخل مصنع عسلية بعقار مكون من 6 طوابق مما ادى الانفجار الي حريق المصنع كما التهمت النيران 3 شقق بالعقار دون وقوع ثمة اصابات او خسائر في الارواح.

قوات الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء أشرف أشرف الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية السيطرة علي حريق عقار بمدينة شبرا الخيمة دون وقوع ثمة اصابات او خسائر في الارواح.



تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عقار بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 5 سيارات اطفاء مدعمة بسيارة اسعاف، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمبانى المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين ولم يسفر الحريق عن ثمة اصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.