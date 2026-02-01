قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
بعد زيادة 7 جنيهات.. شعبة الدخان تكشف حقيقة تهريب السجائر في السوق المحلي
المقاولون العرب يقدم التعازي للنائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته
وزير البترول: ​نجحنا في توفير احتياجات السوق المحلي بالكامل منذ يوليو الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انفجار أنبوبة.. المعاينة الأولية تكشف سبب حريق بمصنع حلوى بشبرا الخيمة

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

كشفت المعاينة الاولية لموقع حريق عقار بشارع شعراوي القديم بمدينة شبرا الخيمة ان وراء اندلاع الحريق انفجار انبوبة داخل مصنع عسلية بعقار مكون من 6 طوابق مما ادى الانفجار الي حريق المصنع كما التهمت النيران 3 شقق بالعقار دون وقوع ثمة اصابات او خسائر في الارواح.

قوات الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء أشرف أشرف الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية السيطرة علي حريق عقار بمدينة شبرا الخيمة دون وقوع ثمة اصابات او خسائر في الارواح.


تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عقار بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 5 سيارات اطفاء مدعمة بسيارة اسعاف، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمبانى المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين ولم يسفر الحريق عن ثمة اصابات.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

القليوبية محافظة القليوبية المعاينة الأولية قوات الحماية المدنية الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

ترشيحاتنا

الطفل الذي عقرته الكلاب الضالة براس سدر

نهشت جسمه.. جراحة عاجلة لطفل هاجمته كلاب ضالة في مدينة رأس سدر| صور

قائمة تشكيل المصري فى مواجهة الزمالك

تعرف على تشكيل المصري لمباراة الزمالك بالجولة الرابعة من الكونفيدرالية

جانب من الحدث

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي

بالصور

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

المزيد