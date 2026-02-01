جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

أثارت الفنانة ملك قورة الجدل على السوشيال ميديا بإطلالتها في حفل "المتحدة" للإعلان عن دراما رمضان 2026.

تفاصيل إطلالة ملك قورة..

وظهرت ملك مرتدية فستانا باللون الازرق الغامق به بعض الفصوص بنفس اللون و اتسم بستايل الكب مكشوف الاكتاف و الصدر وهو ما جعل إطلالتها ملفتة.

وتتميز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

تحدثت الفنانة عبير منير، عن كواليس مشاركتها مع ابنتها الفنانة ملك قورة، في مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت عبير منير، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «أنا كنت ماضية مسلسل حق ضايع قبلها وبعدين لما كلموني عشان ملك فقولت طبعاً .. انبسطت جداً وهي انبسطت جداً جداً بالورق وعجبتها قوي فكرة دكتور حسين محرم عامل سيناريو غير عادي الحقيقة فعلاً يعني فانبسطت قوي بالدور وانبسطت بالمسلسل وهي أخذت قرارها يعني هي خذت قرارها آه هعمله إن شاء الله وهي فرحانة به إن شاء الله هتعمل حاجة جميلة جداً أنا متفائلة وواثقة جداً في ملك».

وحول توجيه نصائح لها، قالت عبير منير: «لا مش دايماً يعني هي ما شاء الله عليها كبيرة وفاهمة وعارفة تقرأ السيناريو صح وتعرف تقول اه وتقول لأ هي بترفض كتير جداً وهي مُقلة في أعمالها علشان هي عايزة تعمل حاجة حلوة».