انفجار أنبوبة.. المعاينة الأولية تكشف سبب حريق بمصنع حلوى بشبرا الخيمة
حالات قطع المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات.. تعرف عليها
وزير النواب ينصح بالاستخدام الحاسوب المراقب من قبل الأسرة لتنمية الذكاء لدى الأطفال
خناقة أثناء العزاء تثير الجدل.. أبرز أزمات القراء أمام الرأي العام وواجهتها النقابة
المجر تفوز بذهبية الفرق للناشئين والناشئات باليوم الأخير لكأس العالم لسيف المبارزة
كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل
مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر
مؤتمر الخطاب الديني بالأزهر يؤكدون أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق المرأة
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
بالصور

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

رنا عصمت

أثارت الفنانة ملك قورة الجدل على السوشيال ميديا بإطلالتها في حفل "المتحدة" للإعلان عن دراما رمضان 2026.

تفاصيل إطلالة ملك قورة..

وظهرت ملك مرتدية فستانا باللون الازرق الغامق به بعض الفصوص بنفس اللون و اتسم بستايل الكب مكشوف الاكتاف و الصدر وهو ما جعل إطلالتها ملفتة.

وتتميز  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

May be an image of text
May be an image of text that says 'cblC PR OpR dmc dmc 'ATCHIT IT ATCH'
May be an image of text

تحدثت الفنانة عبير منير، عن كواليس مشاركتها مع ابنتها الفنانة ملك قورة، في مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقالت عبير منير، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «أنا كنت ماضية مسلسل حق ضايع قبلها وبعدين لما كلموني عشان ملك فقولت طبعاً .. انبسطت جداً وهي انبسطت جداً جداً بالورق وعجبتها قوي فكرة دكتور حسين محرم عامل سيناريو غير عادي الحقيقة فعلاً يعني فانبسطت قوي بالدور وانبسطت بالمسلسل وهي أخذت قرارها يعني هي خذت قرارها آه هعمله إن شاء الله وهي فرحانة به إن شاء الله هتعمل حاجة جميلة جداً أنا متفائلة وواثقة جداً في ملك». 

وحول توجيه نصائح لها، قالت عبير منير: «لا مش دايماً يعني هي ما شاء الله عليها كبيرة وفاهمة وعارفة تقرأ السيناريو صح وتعرف تقول اه وتقول لأ هي بترفض كتير جداً وهي مُقلة في أعمالها علشان هي عايزة تعمل حاجة حلوة». 

الفنانة ملك قورة حفل المتحدة للإعلان عن دراما رمضان 2026 ملك قورة

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

