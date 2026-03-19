قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء

المخمرية واحدة من أهم أنواع مستحضرات التجميل المعطرة التي لا تستغنى عنها الأنثى، لأنها تتميز باستخدام آمن لعدم احتوائها على أي مواد كحولية أو كيميائية، فهي تمنحكِ رائحة معطرة تدوم لفترات طويلة.





طريقة عمل المخمريّة في المنزل:

المكونات الأساسية:

3 ملاعق كبيرة فازلين طبي نقي (يمكن استبداله بجيل الألوفيرا الشفاف إذا أردت تركيبة أخف)

2 ملعقة كبيرة زيت لوز حلو أو زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة جلسرين نباتي (للترطيب والنعومة)

10-15 نقطة من عطرك المفضل (زيت عطري مركز مثل: مسك الطهارة، عود، ورد طائفي، أو خليط حسب ذوقك)

لون غذائي أو لؤلؤي حسب الرغبة (اختياري، لإعطاء شكل جذّاب فقط)

الطريقة:

1. في حمام مائي (وعاء داخل وعاء فيه ماء ساخن)، ضعي الفازلين حتى يذوب تمامًا.

2. أضيفي زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند، واخلطي جيدًا.

3. أضيفي الجلسرين وقلبي حتى يمتزج الخليط.

4. بعد رفع الخليط من الحرارة، أضيفي العطر المركز وقلّبي بلطف.

5. إذا رغبتِ، أضيفي القليل من اللون الغذائي أو اللؤلؤي.

6. اسكبي المخمريّة في علبة نظيفة واتركيها تبرد تمامًا قبل الاستخدام.

طريقة الاستخدام:

خذي كمية صغيرة وادهنيها على نقاط النبض (الرقبة، خلف الأذن، المعصمين).

يمكن استخدامها على الشعر بعد الاستحمام وهي رطبة قليلاً.