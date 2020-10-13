اصنع معطر جو في 10 دقائق

أول نصيحة دولية هي "GO GREEN" مما يعني أنه يجب على العالم استخدام الموارد الطبيعية وتجنب استخدام التركيبات الكيميائية أو العمليات الصناعية التي تضر بصحة الإنسان وخاصة الأطفال. إذا كنت من أولئك الذين يثقون في كل لون أخضر ويفضلون إضافة لمسة منعشة لكل غرفة في منزلك دون الحاجة إلى رش الهواء ، يمكنك استخدام طريقة جديدة رخيصة لصنع معطر هواء منزلي الصنع يعكس أسلوبك.





وستستمر لفترة أطول من تلك الاصطناعية وستثير إعجاب ضيوفك، وفقا لما نشره موقع هيلثي.





إنه سهل وستحتاج فقط إلى 5 مكونات وبعض دقائق للطهي على نار و 5 دقائق أخرى للتحضير.





المكونات:

28 جم جيلاتين

2 كوب ماء

30 قطرة من الزيت العطري المفضل لديك (يمكنك اختيار أي روائح مثل الياسمين أو الفانيليا أو القرفة أو الليمون)

1 ملعقة كبيرة. ملح

ألوان الطعام





الخطوات:

نضع الكوب الأول من الماء في إناء على النار ونضيف الجيلاتين. يقلب برفق حتى يذوب.

يُضاف الملح إلى المزيج مع الكوب الثاني من الماء ويترك جانبًا.

ضعي قطرات الزيت العطري مع لون طعامك المفضل في وعاء زجاجي ، أضيفي مزيج الجيلاتين الساخن ، وقلّبي حتى تمتزج جميعها معًا.

اتركيه يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة (بدون غطاء)

استمتعي باكتشافها ووضعها في الزاوية المفضلة لديك في منزلك ويمكنك استخدامها أيضًا داخل الخزانة.

قومي بإنشاء الخليط الخاص بك أو استخدمي أيًا من هذه الاقتراحات:

خليط البرتقال والروزماري (25 قطرة من زيت البرتقال + 5 قطرات من زيت إكليل الجبل)

خليط الليمون والريحان (20 قطرة من زيت الريحان + 8 قطرات من زيت الليمون)

خليط استوائي (20 قطرة من زيت الأناناس + 3 قطرات من زيت الليمون + قطرتان من زيت البرتقال)

خليط اللافندر (20 قطرة من زيت اللافندر + 5 قطرات من زيت الزعتر + قطرتان من زيت الليمون)