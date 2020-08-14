بدون تكلفة.. كيف تصنع معطر سيارة منزلي بالشمع والملاحة | فيديو





شاركت المرأة حيلتها الذكية باستخدام "الشمع الفواح" عبر تطبيق تيك توك TikTok، من خلال مقطع قصير تشرح فيه تجربتها.





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حيث أضافت قطعتين من الشمع الفواح في برطمان التوابل (أو الملاحة) كما أوضحت في المقطع الذي أذهل الكثيرون من مستخدمي تطبيق الفيديوهات الشهير.





تضع المرأة بعد ذلك البرطمان الزجاجي ذو الفتحات العلوية في باب سيارتها ، مما يسمح للرائحة بالخروج من خلال الفتحات الموجودة في الغطاء.





أثار المقطع دهشة الكثير من محبي وسائقي السيارات ، إذ راحوا يشكرون المرأة على الحيلة غير المكلفة.





حيث يمكن استخدام قطع شمع العسل الفواحة في المنزل بدلًا من شراء المعطرات باهظة التكاليف، وقد علق أحد الأشخاص: "شكرًا لك على منشورك، هذا يعطيني شيئًا لأجربه، كل ما أحتاجه هو برطمان التوابل!".