أحدث أسعار سكودا كاميك Ambition 2021 في مصر.. وأهم المواصفات

طرحت شركة كيان إيجيبت وكيل العلامة سكودا في مصر، السيارة التشيكية الجديدة Kamiq 2021 بأسعار تنافسية، نهاية الشهر الماضي.





ويستعرض موقع صدى البلد أحدث أسعار السيارة التشيكية الجديدة من الوكيل اليوم وأهم مواصفاتها.





تأتي السيارة الكروس أوفر الجديدة التي لطالما انتظرها عشاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV طويلًا بفئتين من التجهيزات Ambition وStyle.





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مواصفات سيارة كاميك Ambition 2021





تتميز السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/متر.



تتصل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 183 كم/س، كما يبلغ استهلاكها من الوقود 6.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/س.

تعمل السيارة بمنظومة دفع أمامي، وتتسارع من صفر حتى 100 كم في غضون 11.9 ثانية، كما يبلغ ارتفاعها عن الأرض 185 مم، بمساحة شنطة 400 لتر.





أحدث أسعار سيارة Kamiq Ambition 2021





يبلغ سعر الفئة الأولى كاميك Ambition 2021 في السوق المصري اليوم 370 ألف جنيه.

تجهيزات سيارة Kamiq Ambition 2021