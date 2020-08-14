AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أحدث أسعار سكودا كاميك Ambition 2021 في مصر.. وأهم المواصفات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:00 م
سكودا كاميك
سكودا كاميك
Advertisements
عزة عاطف

طرحت شركة كيان إيجيبت وكيل العلامة سكودا في مصر، السيارة التشيكية الجديدة Kamiq 2021 بأسعار تنافسية، نهاية الشهر الماضي.


ويستعرض موقع صدى البلد أحدث أسعار السيارة التشيكية الجديدة من الوكيل اليوم وأهم مواصفاتها.


تأتي السيارة الكروس أوفر الجديدة التي لطالما انتظرها عشاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV طويلًا بفئتين من التجهيزات Ambition وStyle.


اقرأ المزيد:

كيان تعلن عن تأجيل طرح عدد من السيارات خلال 2020 لضعف معطيات السوق


مواصفات سيارة كاميك Ambition 2021


تتميز السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/متر.

تتصل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 183 كم/س، كما يبلغ استهلاكها من الوقود 6.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/س.

تعمل السيارة بمنظومة دفع أمامي، وتتسارع من صفر حتى 100 كم في غضون 11.9 ثانية، كما يبلغ ارتفاعها عن الأرض 185 مم، بمساحة شنطة 400 لتر.


أحدث أسعار سيارة Kamiq Ambition 2021


يبلغ سعر الفئة الأولى كاميك Ambition 2021 في السوق المصري اليوم 370 ألف جنيه.

تجهيزات سيارة Kamiq Ambition 2021

• نظام الدخول الذكي.
• إمكانية تعديل ارتفاع المقاعد الامامية يدويًا.
• لوحة عدادات رقمية.
• عجلة قيادة رياضية من الجلد متعددة الوظائف.
عجلات رياضية قياس 17 بوصة.
عجلة احتياطية (استبن).
• نظام معلوماتي بشاشة وسطية قياس 8.0 بوصة.
• سمارت لينك Apple + بلوتوث + مداخل USB.
• تطعيمات من الكروم حول النوافذ.
• قضبان تحميل علي السقف.
• مصابيح امامية LED Low.
مصابيح خلفية LED.
• كاميرا خلفية.
• مسند يد امامي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكودا Kamiq 2020 في السوق المصري قبل نهاية العام | أحدث المواصفات

مواصفات سكودا سكالا skoda scala الجديدة في مصر.. صور

شاهد.. مواصفات سيارة سكودا كاميك skoda kamiq قبل طرحها في مصر

مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq بعد طرحها رسميا في الساحل الشمالي| شاهد

فيديو جراف| مواصفات سكودا كاميك 2021

سكودا تكشف الموديل الجديد «أوكتافيا سكاوت 2021»

ترشيحاتنا

إزالة صور رمضان صبحي من استاد الأهلي الجديد.. فيديو

بعد انخفاض سعره .. طريقة تخزين الدجاج بخطوات بسيطة

بنسبة 100%.. استشاري: موجة ثانية لـ كورونا مع بداية فصل الشتاء

الخطيب: قرار فيفا يؤكد أن ثوابت الأهلي لم ولن تتغير

صاحبة الكلب المفقود: تعرضت للكثير من التجاوزات بعد ما أعلنت المكافأة.. فيديو

ألبان أطفال ومواد غذائية .. مصر ترسل مساعدات عاجلة للسودان .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه.. إطلالة مثيرة لـ مي سليم على إنستجرام.. شاهد

بمكونات في المنزل .. اصنع خليطا لتنظيف الكبد من السموم

أحدث أسعار سكودا كاميك Ambition 2021 في مصر.. وأهم المواصفات