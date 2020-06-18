كيان تعلن عن تأجيل طرح عدد من السيارات خلال 2020 لضعف معطيات السوق

بالتزامن مع إعلان مجموعة «كيان إيجيبت» وكيل سيات، سكودا، أودي وفولكس فاجن لموقع «صدى البلد» عن طرح الباسات الجديدة كليًا وعدد من الطرازات الأخرى في السوق المصرية خلال الأشهر المقبلة، والتي تمثلت في سكودا سكالا كاميك وأودي Q7 Q3 Sportsback، بالإضافة إلى إزاحة الستار عن العلامة الرياضية المنتظرة كوبرا أتيكا الشبابية الجديدة.









وبالتزامن مع أزمة تفشي كورونا وتأثيره على مبيعات السيارات ومعطيات السوق المصرية، قررت الشركة تأجيل طرح عدد من موديلاتها خلال هذا العام نظرًا لما تعانيه السوق العالمية والمحلية من ركود.









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وفي تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، يقول كريم نجار، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيلن: "نحن نعدل شهريا حصصنا ونخفض تباعًا خطة المبيعات والمستهدف منها، فالوضع سيئ".









مبيعات المصرية وأوتوموتيف

وأضاف نجار: "قمنا بتأجيل معظم خطط التوسع حاليًا، وسنقوم بطرح الباسات الجديدة كليًا، على أن يتم تأجيل طرح باقي الموديلات لنظرًا لضعف معطيات السوق".









ونظرًا لتأثير فيروس كورونا على مبيعات السيارات، وتوقعات زيادة الأسعار بنسبة 5%، يقول نجار: "بالنسبة لنا صعب التكهن حاليًا بالأرقام والأعداد التي سننهي بها العام".





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