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سيارات

كريم نجار: زيادة أسعار السيارات بارتفاع سعر الدولار.. والحل في المخزون

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:02 م
كريم نجار
كريم نجار
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عزة عاطف
صرح «كريم نجار» رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان إيجيبت وكيل سيات، سكودا، أودي وفولكس فاجن في مصر والمدير التنفيذي لشركة «إيجيبت أوتوموتيف» بأن سوق السيارات المصري على وشك أن يشهد "ارتفاعًا كبيرًا" في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نجار لموقع «صدى البلد» قائلًا: "هناك مخزون لدي التوكيلات والموزعين بسعر صرف ما قبل ارتفاع الدولار، وحين ينتهي هذا المخزون سيشهد السوق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السيارات بالتوريدات الجديدة".
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وأكد نجار بأن "السوق متوقف تمامًا بسبب كورونا" مما قد يؤثر على مبيعات السيارات إذ لن تعود إلى معدلاتها الطبيعية التي كانت عليها قبل انتشاره.

كما نفى وجود مخزون فائض من ٢٠١٩ والمخزون فقط ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بأسعار مختلفة، يقول نجار: "لا أحب استعمال مصطلح حرق الأسعار".

وأضاف موضحًا: "السوق الحر عبارة عن عرض وطلب وهذه فقط محركات السوق".
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