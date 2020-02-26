نجار يكشف عن استيراد فولكس فاجن لمكونات محلية مصرية بآلاف اليوروهات





تتميز العلامة الشهيرة بدخول مكون مصري محلي الصنع في سياراتها، وصرح نجار لموقع «صدى البلد»: "تستورد مجموعة فولكس فاجن مكونات محلية من مصانع مصرية بآلاف اليوروهات".





التصدير للأسواق الأوروبية

وبسؤاله عن وجود تصدير فعلي للأسواق الأوروبية قال نجار: "نصدر (مكونات) للأسواق الأوروبية، وليس سيارات كاملة الصنع".









وأضاف: "بعد ٣٠ سنة حماية كاملة لإنشاء صناعة السيارات كانت النتيجة مؤسفة، وكان هذا حتميًا فأي برامج حمائية سيكون مصيرها الفشل".









وطالب نجار بضرورة إطلاق صندوق تشجيع التصدير وزيادة المكون المحلي لنتمكن من اقتحام الأسواق الأوروبية.









جدير بالذكر أن مجموعة كيان للتجارة والاستثمار هي شركة مصرية تأسست في ديسمبر 2012 وبدأت أعمالها بالسوق بعد حصولها على وكالة عملاق السيارات الاسباني شركة "سيات" كمستورد ووكيل حصرى لخدمات المبيعات وما بعد البيع في مصر، تبعتها وكالة العلامات الكبرى سكودا، فولكس فاجن، أودي، ويترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المصري كريم نجار المساهم بنسبة ٩٩.٨٪ من الشركة.