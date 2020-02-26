AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

نجار يكشف عن استيراد فولكس فاجن لمكونات محلية مصرية بآلاف اليوروهات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:43 م
كريم نجار
كريم نجار
Advertisements
عزة عاطف
كشف «كريم نجار» رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار وكيل فولكس فاجن، سيات، سكودا، وأودي عن استخدام مكونات محلية الصنع في سيارات فولكس واجن.


تتميز العلامة الشهيرة بدخول مكون مصري محلي الصنع في سياراتها، وصرح نجار لموقع «صدى البلد»: "تستورد مجموعة فولكس فاجن مكونات محلية من مصانع مصرية بآلاف اليوروهات".

التصدير للأسواق الأوروبية
وبسؤاله عن وجود تصدير فعلي للأسواق الأوروبية قال نجار: "نصدر (مكونات) للأسواق الأوروبية، وليس سيارات كاملة الصنع".


وأضاف: "بعد ٣٠ سنة حماية كاملة لإنشاء صناعة السيارات كانت النتيجة مؤسفة، وكان هذا حتميًا فأي برامج حمائية سيكون مصيرها الفشل".


وطالب نجار بضرورة إطلاق صندوق تشجيع التصدير وزيادة المكون المحلي لنتمكن من اقتحام الأسواق الأوروبية.


جدير بالذكر أن مجموعة كيان للتجارة والاستثمار هي شركة مصرية تأسست في ديسمبر 2012 وبدأت أعمالها بالسوق بعد حصولها على وكالة عملاق السيارات الاسباني شركة "سيات" كمستورد ووكيل حصرى لخدمات المبيعات وما بعد البيع في مصر، تبعتها وكالة العلامات الكبرى سكودا، فولكس فاجن، أودي، ويترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المصري كريم نجار المساهم بنسبة ٩٩.٨٪ من الشركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رينو الأولى.. أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في مصر خلال 2019

بأسعار خيالية للشباب.. رئيس «كيان» يكشف عن الموعد النهائي لطرح علامة «كوبرا» الرياضية

بسعر مفاجأة.. سكودا تطرح سيارتها الجديدة karoq 2020 في السوق المصري بمواصفات قياسية

ترشيحاتنا

حالة من الحزن والأسى تظهر على وجه سوزان مبارك.. فيديو

تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادا لنقل جثمان مبارك.. شاهد

بيراميدز: الظلم التحكيمي فاق الحدود.. ونطالب بحكام أجانب

بحضور جميع قيادات الدولة.. لماذا أطلقت المدفعية 21 طلقة في جنازة مبارك؟

أبو العينين ونجله طارق يتصدران الصف الأول فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك.. فيديو

أول تعليق من لاعب الزمالك عقب الاعتداء عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجار يكشف عن استيراد فولكس فاجن لمكونات محلية مصرية بآلاف اليوروهات

مكشوف أم بطانة ؟.. بيلا حديد بفستان غريب في أسبوع الموضة بباريس

بفستان منقط.. نرمين ماهر تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة