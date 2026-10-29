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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركة الصرف الصحي للقاهرة تستعرض جهود تطوير الشبكات والمحطات

مياة الشرب
مياة الشرب
باسنتي ناجي

أكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، أن مشاركة الشركة في الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، الذي تُقام فعالياته على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، تأتي في إطار حرص الشركة على مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الصرف الصحي، واستعراض إمكاناتها التشغيلية وجهودها في إدارة المنظومة وتطوير خدماتها، بما يواكب احتياجات المواطنين ويدعم استدامة الخدمة.

مياة الشرب بالقاهرة 

وخلال جولتها بالمعرض، استمعت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى شرح تفصيلي من المهندس عادل حسن حول إمكانات الشركة ومكونات منظومة الصرف الصحي التي تتولى تشغيلها وإدارتها، وجهود تطوير الشبكات والمحطات ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، إلى جانب الاستعدادات الفنية للتعامل مع الطوارئ ومياه الأمطار، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأوضح المهندس عادل حسن أن الشركة تتولى تشغيل وإدارة منظومة متكاملة تخدم أكثر من 15 مليون مواطن، من خلال شبكات للصرف الصحي يبلغ طولها نحو 6 آلاف كيلومتر، ونحو 100 محطة رفع، و4 محطات معالجة، وهو ما يعكس حجم المسؤوليات المرتبطة بإدارة وتشغيل هذه المنظومة، وضمان كفاءتها واستمرارية خدماتها.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على رفع كفاءة الشبكات والمحطات، وتحسين منظومة التشغيل والصيانة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الطوارئ ومياه الأمطار، من خلال الاستعدادات الفنية والتشغيلية اللازمة، بما يسهم في سرعة الاستجابة والحد من تجمعات المياه والحفاظ على انتظام تقديم الخدمات.

وأضاف أن المعرض يمثل فرصة لتبادل الخبرات مع الجهات والشركات المتخصصة، والتعرف على أحدث الحلول التكنولوجية في مجالات تشغيل محطات المعالجة، وإدارة شبكات الصرف الصحي، وترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة المعدات، وتطوير أساليب الصيانة، بما يدعم تحسين الأداء وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وشهد جناح شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى إقبالًا من زوار المعرض، الذين حرصوا على التعرف على إمكانات الشركة وجهودها في إدارة وتشغيل منظومة الصرف الصحي، والحلول الفنية والتكنولوجية المستخدمة في تطوير الخدمات ورفع كفاءة التشغيل والصيانة.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى استمرار العمل على تطوير منظومة التشغيل والإدارة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الخدمات، بما يعزز قدرة الشركة على مواجهة التحديات التشغيلية، ويدعم جهود حماية الصحة العامة والبيئة وتحقيق الاستدامة في خدمات الصرف الصحي.

مياة الشرب بالقاهرة الصرف الصحي الشتاء

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