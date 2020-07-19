للقضاء على رائحة البيت الكريهة في الصيف.. طريقة صنع معطر طبيعي

ينتشر خلال فصل الصيف روائح غير محببة فى المنزل؛ نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، وإعداد الطعام، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضير معمر طبيعي للمنزل.

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن طريقة رخيصة وسريعة لتحضير معطر الجو بالمنزل.



المواد المطلوبة :



ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم

2 ملعقة عصير ليمون

ملعقتان من زيت عطري تفضلينه مثل زيت الورد او زيت اللافندر او زيت الليمون

2 كوب ماء ساخن

طريقة عمل معطر جو طبيعي :

في زجاجة بخاخ، أضيفي الماء الساخن ثم بيكربونات الصوديوم والليمون ورجيه تلك المكونات، ثم أضيفي الزيت العطري واتركيه حتى يبرد ويتم رجه كل مرة عند الاستخدام.