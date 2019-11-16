فى دقيقتين.. حضرى أفضل معطر جو للمنزل يدوم لساعات

الكثير من السيدات تعانى من روائح الطعام التى تظل لفترة طويلة فى المنزل، وتلجئ لأستخدام معطرات الجو المليئة بالكيماويات، ولكن موقع "wikihow" قدم طريقة فعالة وأمنة على الأطفال لعمل معطر الجو فى المنزل وهى:



المكونات لتحضير معطر الجو:

- 6 ملاعق كبيرة جيلاتين

- لون طعام

- 2 ملعقة صغيرة زيت عطر

- كوب ونصف ماء

- برطمان قديم



طريقة تحضير معطر الجو داخل المنزل:

- ضعى الجيلاتين فى وعاء به ماء

- يذاب الجيلاتين في وعاء به معيار الماء على النار.

- يضاف اللون والزيت العطري على الجيلاتين بعد إذابته ويقلب جيدًا.

- يفرغ محتوى المعطر في البرطمان ثم ندخله الثلاجة حتى يتماسك المحتوى ويصبح حينها جاهز للاستخدام في أي وقت ووضعه بأي مكان في المنزل حسب الرغبة.