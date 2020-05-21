رخيص وسريع.. طريقة عمل معطر جو طبيعي





يمكنك صنع معطر جو طبيعي في منزلك ويستخدم كمطهر أيضا وتنقية الهواء، بمكونات بسيطة متوفرة في منزلك، إليكي طريقة عمل معطر جو طبيعي بحسب وصفة موقع wikihow :





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المواد المطلوبة :

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم

2 ملعقة عصير ليمون

ملعقتين من زيت عطري تفضلينه مثل زيت الورد او زيت اللافندر او زيت الليمون

2 كوب ماء ساخن





طريقة عمل معطر جو طبيعي :

في زجاجة بخاخ، ضيفي الماء الساخن وضيفي لها بيكربونات الصوديوم والليمون ورجيها ثم ضيفي الزيت العطري واتركيه حتى يبرد ويتم رجه كل مرة عند الاستخدام.