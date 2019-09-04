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فى دقائق معدودة وبأقل التكاليف.. حضري معطر جو للمنزل

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:36 ص
فى دقائق معدودة وبأقل
فى دقائق معدودة وبأقل التكاليف حضري معطر جو للمنزل
أسماء عبد الحفيظ
تعطير المنزل برائحة جيدة هم يشغل كل سيدة، وقد يكون شراء أنواع معينة من معطر الجو الجاهز مرتفع الثمن، في الوقت نفسه يمكن تحضير معطر جو للمنزل بأقل تكاليف وبمكونات طبيعية بسيطة وهو ما سنتعلمه اليوم مع الشيف غادة التلي بالتعرف على طريقة عمل المعطر المنزلي.

مكونات المعطر المنزلي:

· 6 ملاعق كبيرة جيلاتين
· لون طعام
· 2 ملعقة صغيرة زيت عطر
· كوب ونصف ماء
· برطمان قديم

طريقة تحضير المعطر:

- يذاب الجيلاتين في وعاء به معيار الماء على النار.
- يضاف اللون والزيت العطري على الجيلاتين بعد إذابته ويقلب جيدًا.
- يفرغ محتوى المعطر في البرطمان ثم ندخله الثلاجة حتى يتماسك المحتوى، ويصبح حينها جاهزا للاستخدام في أي وقت ويمكن وضعه بأي مكان في المنزل حسب الرغبة.

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