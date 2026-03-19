في أول يوم عيد.. حضرى الكشرى المصري على أصوله

قدمت الشيف جهاد موسي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الكشرى المصرى لتناوله أول ايام عيد الفطر.

طريقة عمل الكشرى المصرى:

المكونات:

كوب من العدس بجبة

كوب من الأرز

كوب من الشعرية

بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم

ملعقة من الزيت

ملعقة من الملح

طريقة تحضير الكشرى:

1-قومى بتحضير وعاء، وضعى البصل فى كمية وفيرة من الزيت حتى تحصلين على اللون الذهبى.

2-افصلى البصل عن الزيت، وضعيه على منديل نظيف حتى يتصفى من الزيت.

3-فى باقى الزيت الموجود بالوعاء قومى بوضع الشعرية حتى تأخذ اللون الذهبى.

4-ضيفى الأزر الأبيض إلى الشعرية واستمرى فى التقليب مع وضع الملح والكمون

5-قومى بنقع العدس لمدة 10 دقائق قبل البدء فى الخطوات السابقة، ثم قومى بسلقه فى لتر من الماء لمدة 20 دقيقة، وتأكدى من اقترابه من النضج.

6-ضيفى العدس إلى الأرز والشعرية وضعى قدر المياه المناسب واتركيهم على نار هادئة.

7-انتظرى حتى تتأكدين من نضج الكشرى تماماً.

ثالثاً طريقة عمل المكرونة الخاصة بالكشرى:

1-المكونات:

نصف كيلو مكرونة قلم أو صغيرة

ماء

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الزيت

طريقة عمل الكشري:

2-طريقة تحضير المكرونة:

ضعى وعاء الماء ليغلى، وضيفى له الملح والزيت، بعدها ضيفى المكرونة واتركيها لمدة ربع ساعة على النار، ثم ضعيها فى مصفاة واغسليها بالمياه الباردة.

رابعاً طريقة تحضير صلصة الكشرى:

4 فصوص ثوم مفرومين

نصف كيلو من الطماطم "مضروبين فى الخلاط حتى تتحول إلى عصير"

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة من الزيت

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

رشة كمون

طريقة التحضير:

1-احضرى وعاء صغير، وقومى بوضع الزيت حتى يقدح.

2-ضعى الثوم وقلبى جيداً حتى يأخذ اللون الذهبى.

3-ضعى عصير الطماطم والملح والفلفل والكمون.

4-انتظرى حتى "تتسبك" الصلصة وتنضج تماماً.

خامساً طريقة تحضير دقة الكشرى:

المكونات:

3 فصوص من الثوم مفرومين

ربع كوب من الخل

نصف كوب من الماء

(ملعقة صغيرة من الشطة/ حسب الرغبة )

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة من الزيت

طريقة تحضير الدقة:

1-فى طاسة صغيرة ضعى الزيت والثوم وقلبى جيداً.

2-انتظرى حتى يأخذ الثوم اللون الذهبى، ثم ضعى الخل.

3-ضعى الماء( والشطة) والملح والكمون وانتظرى حتى يغلى الخليط لمرة واحدة فقط.

وأخيراً لتحضير طبق الكشرى على الطريقة المصرية:

1-قومى بغرف الكشرى فى الطبق بطريقة متساوية.

2-ضيفى كمية من المكرونة حسب رغبة الشخص الذى سيتناول الطبق.

3-ضيفى الحمص، ثم ضيفى البصل بشكل مميز.

4-ضعى الصلصة على وجه الطبق.

5-ضعى الدقة( والشطة) فى أطباق جانبية، بجوار طبق الكشرى الرئيسى، حتى يأخذ منهم كل شخص على حسب رغبته، ولا تنسى وضع فصوص الليمون بجوارهم.