في أول يوم عيد.. حضرى الكشرى المصري على أصوله

قدمت الشيف جهاد موسي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الكشرى المصرى لتناوله أول ايام عيد الفطر.
طريقة عمل الكشرى المصرى:
المكونات:
كوب من العدس بجبة
كوب من الأرز
كوب من الشعرية
بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم
ملعقة من الزيت
ملعقة من الملح
طريقة تحضير الكشرى:
1-قومى بتحضير وعاء، وضعى البصل فى كمية وفيرة من الزيت حتى تحصلين على اللون الذهبى.
2-افصلى البصل عن الزيت، وضعيه على منديل نظيف حتى يتصفى من الزيت.
3-فى باقى الزيت الموجود بالوعاء قومى بوضع الشعرية حتى تأخذ اللون الذهبى.
4-ضيفى الأزر الأبيض إلى الشعرية واستمرى فى التقليب مع وضع الملح والكمون
5-قومى بنقع العدس لمدة 10 دقائق قبل البدء فى الخطوات السابقة، ثم قومى بسلقه فى لتر من الماء لمدة 20 دقيقة، وتأكدى من اقترابه من النضج.
6-ضيفى العدس إلى الأرز والشعرية وضعى قدر المياه المناسب واتركيهم على نار هادئة.
7-انتظرى حتى تتأكدين من نضج الكشرى تماماً.
ثالثاً طريقة عمل المكرونة الخاصة بالكشرى:
1-المكونات:
نصف كيلو مكرونة قلم أو صغيرة
ماء
ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة كبيرة من الزيت
طريقة عمل الكشري:
2-طريقة تحضير المكرونة:
ضعى وعاء الماء ليغلى، وضيفى له الملح والزيت، بعدها ضيفى المكرونة واتركيها لمدة ربع ساعة على النار، ثم ضعيها فى مصفاة واغسليها بالمياه الباردة.
رابعاً طريقة تحضير صلصة الكشرى:
4 فصوص ثوم مفرومين
نصف كيلو من الطماطم "مضروبين فى الخلاط حتى تتحول إلى عصير"
ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة من الزيت
نصف ملعقة من الفلفل الأسود
رشة كمون
طريقة التحضير:
1-احضرى وعاء صغير، وقومى بوضع الزيت حتى يقدح.
2-ضعى الثوم وقلبى جيداً حتى يأخذ اللون الذهبى.
3-ضعى عصير الطماطم والملح والفلفل والكمون.
4-انتظرى حتى "تتسبك" الصلصة وتنضج تماماً.
خامساً طريقة تحضير دقة الكشرى:
المكونات:
3 فصوص من الثوم مفرومين
ربع كوب من الخل
نصف كوب من الماء
(ملعقة صغيرة من الشطة/ حسب الرغبة )
نصف ملعقة صغيرة من الكمون
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة من الزيت
طريقة تحضير الدقة:
1-فى طاسة صغيرة ضعى الزيت والثوم وقلبى جيداً.
2-انتظرى حتى يأخذ الثوم اللون الذهبى، ثم ضعى الخل.
3-ضعى الماء( والشطة) والملح والكمون وانتظرى حتى يغلى الخليط لمرة واحدة فقط.
وأخيراً لتحضير طبق الكشرى على الطريقة المصرية:
1-قومى بغرف الكشرى فى الطبق بطريقة متساوية.
2-ضيفى كمية من المكرونة حسب رغبة الشخص الذى سيتناول الطبق.
3-ضيفى الحمص، ثم ضيفى البصل بشكل مميز.
4-ضعى الصلصة على وجه الطبق.
5-ضعى الدقة( والشطة) فى أطباق جانبية، بجوار طبق الكشرى الرئيسى، حتى يأخذ منهم كل شخص على حسب رغبته، ولا تنسى وضع فصوص الليمون بجوارهم.