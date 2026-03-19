بعد قرار الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة.. هبوط أسعار الذهب في الكويت اليوم

شهد سعر الذهب عربيا وعالميا انحصارا بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، في خطوة تعكس حذر صانعي السياسة النقدية إزاء التطورات الجيوسياسية المتسارعة، وعلى رأسها التوترات المرتبطة باحتمالات التصعيد مع إيران.

وتراجعت أسعار الذهب في الكويت، وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته اليوم الخميس 19 مارس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت نحو 47.725 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت لنحو 43.750 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت حوالي 41.750 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت نحو 35.800 دينار كويتي.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1484.22 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 334.025 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4819 دولارا أمريكيا.

مؤثرات في سعر الذهب

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.