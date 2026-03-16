اقتصاد

سعر الذهب في الكويت اليوم بدون مصنعية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

شهد سعر الذهب في الكويت اليوم استقرار، مع تصاعد العمليات العسكرية التي شنتها أمريكا و إسرائيل علي إيران، وقيام بطهران بمهاجمة دول الخليج.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت، اليوم الإثنين 16 مارس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت نحو 49.575 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت لنحو 45.450 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت حوالي 43.375 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت نحو 37.175 دينارا كويتيا.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو  1542 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت 

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 347.025 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 5019 دولار أمريكي.

 مؤثرات في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

ليوناردو دي كابريو
حفل توزيع جوائز الأوسكار
احمد سعيد عبد الغني
مدحت العدل وطارق نور
