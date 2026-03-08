قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب في الكويت.. عيار 21 بـ 44.7 دينار

سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب في الكويت
علياء فوزى

شهد سعر الذهب في الكويت اليوم استقرار بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، مع تصاعد العمليات العسكرية التي شنتها أمريكا و إسرائيل علي إيران، وقيام بطهران بمهاجمة دول الخليج.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت، اليوم الأحد 8 مارس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت نحو 51.075 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت لنحو 46.825 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت حوالي 44.700 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت نحو 38.300 دينارا كويتيا.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو  1588.525 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت 

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 357.500 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 5171 دولار أمريكي.

 مؤثرات في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

سعر الذهب الكويت العمليات العسكرية دول الخليج دينار كويتي

