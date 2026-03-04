قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

متأثرا بهبوط عالميا .. تراجع سعر الذهب في الكويت يوم الأربعاء

سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب في الكويت
علياء فوزى

شهد سعر الذهب عالميا تراجعا في اليوم الخامس للحرب التي شنتها أمريكا و إسرائيل علي إيران، وجاء هذا الانخفاض عكس التوقعات التي أشارت إلي حدوث ارتفاع كبير في سعر المعدن الأصفر متأثر بحالة التوترات الجيوسياسية التى سببتها الحرب، حيث سجل الآن 5147 دولار مقابل 5277 دولار يوم السبت الماضي.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت، اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت نحو 50.850 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت لنحو 46.600 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت حوالي 44.475 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت نحو 38.125 دينارا كويتيا.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1581.5 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت 

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 356.200 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 5,148.8 دولار أمريكي.

 مؤثرات في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب الكويت دينار كويتي أسعار أوقية الذهب

