جامعة العاصمة تدعو لدعم مشروع المجمع الطبي.. نقلة نوعية لخدمة 8 ملايين مواطن

خلال فعاليات مجلس جامعة العاصمة الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور السيد قنديل، وبحضور العمداء والأمناء والمستشارين، دعا رئيس الجامعة إلى ضرورة تكثيف الجهود لدعم مشروع المجمع الطبي بالجامعة، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة للجامعة والمنطقة المحيطة بها.

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن المجمع الطبي سيُسهم في تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والبحثية، ويُعد إضافة استراتيجية للبنية التحتية الطبية في جنوب القاهرة.

و يضم المجمع الطبي 1600 سرير، يخدم أكثر من 8 ملايين مواطن في مناطق جنوب القاهرة وشمال الصعيد وشرق الجيزة، سيحدث نقلة نوعية في الخدمات العلاجية، خاصة في تخصصات مثل الإشعاع والأورام، يوفر بيئة عملية متكاملة لتدريب طلاب كليات القطاع الصحي بالجامعة والجامعة الأهلية، بما يشمل الطب، التمريض، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة والعلوم، تم اختيار موقعه على محاور الطرق الرئيسية في منطقة حلوان لضمان سهولة الوصول.

وجاء تصميم المبنى ليتكون من دور أرضي يضم العيادات ووحدة العلاج الإشعاعي، دور أرضي علوي للطوارئ (بما فيها طوارئ النساء)، ووحدات الغسيل الكلوي والمعامل، دور أول يشمل أقسام النساء والولادة والعمليات والرعاية المركزة والحضانات، أدوار متكررة للوحدات العلاجية ومراكز الخدمات التعليمية.

وأكد الدكتور "قنديل" أن مشروع المجمع الطبي ليس مجرد مبنى، بل هو مشروع حياة وأمل، يمثل ضرورة ملحة لتخفيف معاناة ملايين المرضى يومياً، ويوفر لهم العلاج والرعاية الإنسانية في بيئة متكاملة.

وتكون طرق التبرع للمشروع عبر تطبيق إنستا باي (InstaPay) في جميع البنوك، أو التحويل البنكي على الحساب التابع للبنك المركزي: 9450760768، متاح في جميع البنوك المصرية: بنك مصر – البنك الأهلي المصري – بنك القاهرة.