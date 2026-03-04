قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
الأردن: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي على أراضينا منذ حرب غزة
العراق يغرق في الظلام.. انقطاع تام للكهرباء بسبب هجوم سيبراني
لتنمية الطفولة المبكرة.. تنسيق مشترك بين القومي للأمومة والتضامن ومركز المعلومات
إسرائيل تقتل رحمان مقدم المتهم بتدبير محاولة اغتيال ترامب
صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 15 رمضان | بث مباشر
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 16 رمضان 2026
أخبار البلد

جامعة العاصمة تدعو لدعم مشروع المجمع الطبي.. نقلة نوعية لخدمة 8 ملايين مواطن

المجمع الطبي
المجمع الطبي
حسام الفقي

خلال فعاليات مجلس جامعة العاصمة الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور السيد قنديل، وبحضور  العمداء والأمناء والمستشارين، دعا رئيس الجامعة إلى ضرورة تكثيف الجهود لدعم مشروع المجمع الطبي بالجامعة، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة للجامعة والمنطقة المحيطة بها.  

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن المجمع الطبي سيُسهم في تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والبحثية، ويُعد إضافة استراتيجية للبنية التحتية الطبية في جنوب القاهرة.  

و يضم المجمع الطبي 1600 سرير، يخدم أكثر من 8 ملايين مواطن في مناطق جنوب القاهرة وشمال الصعيد وشرق الجيزة، سيحدث نقلة نوعية في الخدمات العلاجية، خاصة في تخصصات مثل الإشعاع والأورام، يوفر بيئة عملية متكاملة لتدريب طلاب كليات القطاع الصحي بالجامعة والجامعة الأهلية، بما يشمل الطب، التمريض، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة والعلوم، تم اختيار موقعه على محاور الطرق الرئيسية في منطقة حلوان لضمان سهولة الوصول.  

وجاء تصميم المبنى ليتكون من دور أرضي يضم العيادات ووحدة العلاج الإشعاعي، دور أرضي علوي للطوارئ (بما فيها طوارئ النساء)، ووحدات الغسيل الكلوي والمعامل، دور أول يشمل أقسام النساء والولادة والعمليات والرعاية المركزة والحضانات، أدوار متكررة للوحدات العلاجية ومراكز الخدمات التعليمية.  

وأكد الدكتور "قنديل" أن مشروع المجمع الطبي ليس مجرد مبنى، بل هو مشروع حياة وأمل، يمثل ضرورة ملحة لتخفيف معاناة ملايين المرضى يومياً، ويوفر لهم العلاج والرعاية الإنسانية في بيئة متكاملة.  

وتكون طرق التبرع للمشروع عبر تطبيق إنستا باي (InstaPay) في جميع البنوك، أو التحويل البنكي على الحساب التابع للبنك المركزي: 9450760768، متاح في جميع البنوك المصرية: بنك مصر – البنك الأهلي المصري – بنك القاهرة.  

مجلس جامعة العاصمة جامعة العاصمة مشروع المجمع الطبي بالجامعة

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

علي خامنئي وولده مجتبي

المرشد الإيراني الجديد.. من هو مجتبي خامنئي؟ | بروفايل

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

احمد حمدي

مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

توزيع الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

محافظ الغربية يتابع توزيع جهاز «مستقبل مصر» لكراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروعًا زراعيًا لإنتاج البطاطس والقمح والنباتات العطرية

جانب من الحدث

بتكلفة 85 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد تتابع تنفيذ مشروع "المدرسة اليابانية " بالداخلة

سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان بالبنفسجى

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

