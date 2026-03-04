صعوبات قوية تضرب العراق قبل خوض ملحق التصفيات المؤهل لكأس العالم

تتأثر آمال العراق في التأهل لكأس العالم بالحرب الإيرانية، إذ يتعذر على اللاعبين الحصول على تأشيرات دخول للمشاركة في التصفيات المؤهلة في المكسيك، كما أن مدرب الفريق عالق في الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان نشره على حسابه في إنستجرام اليوم الأربعاء: "بسبب إغلاق المجال الجوي، يتعذر على مدربنا، جراهام أرنولد، مغادرة الإمارات العربية المتحدة.

إضافةً إلى ذلك، لا تزال العديد من السفارات مغلقة حاليًا، مما يحول دون حصول عدد من اللاعبين المحترفين وأعضاء الجهاز الفني والطبي على تأشيرات دخول إلى المكسيك".

ومن المقرر أن يلعب العراق مع بوليفيا أو سورينام في مونتيري بالمكسيك يوم 31 مارس للتأهل إلى إحدى البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لكأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأكد الاتحاد أنه على تواصل مستمر مع الفيفا بشأن ترتيبات مشاركة المنتخب العراقي الأول في المباراة.

وجاء في البيان أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على دراية كاملة بكل التطورات المتعلقة بوضع منتخب العراق.

