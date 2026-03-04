قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
الأردن: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي على أراضينا منذ حرب غزة
العراق يغرق في الظلام.. انقطاع تام للكهرباء بسبب هجوم سيبراني
لتنمية الطفولة المبكرة.. تنسيق مشترك بين القومي للأمومة والتضامن ومركز المعلومات
إسرائيل تقتل رحمان مقدم المتهم بتدبير محاولة اغتيال ترامب
صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 15 رمضان | بث مباشر
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 16 رمضان 2026
طفل يسأل: هل الصلاة كانت موجودة قبل سيدنا محمد؟.. الدكتور أحمد عصام فرحات يجيب

برنامج "اقرأ وربك الأكرم"
برنامج "اقرأ وربك الأكرم"
أحمد سعيد

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، عن سؤال ورد من طفل يقول: "هل كانت هناك صلاة قبل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟"، قائلا إن الأمم السابقة لسيدنا محمد كانت لديها صلاة ولكننا لا نعلم كيفيتها، مستشهدا بأن الصيام كان مكتوبا على الأمم السابقة أيضا وذلك في قول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم"، مشيرا إلى أننا أيضا لا نعلم كيفية صيام الأمم السابقة. 

هل كانت هناك صلاة قبل أمة سيدنا محمد؟

واستشهد الدكتور أحمد عصام فرحات، خلال تقديم برنامج "اقرأ وربك الأكرم" المذاع على قناة "صدى البلد"، على وجود الصلاة قبل الرسول بما أخبرنا به الله تعالى في كتابه الكريم "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا"، وقول الله أيضًا "يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ".

وأوضح الدكتور أحمد عصام فرحات أننا لا نعرف الكيفية التي كان يؤدي بها هؤلاء الأمم صلواتهم، تماماً كما نجهل أيضا تفاصيل صيامهم.

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان بالبنفسجى

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

