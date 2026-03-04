طفل يسأل: هل الصلاة كانت موجودة قبل سيدنا محمد؟.. الدكتور أحمد عصام فرحات يجيب

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، عن سؤال ورد من طفل يقول: "هل كانت هناك صلاة قبل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟"، قائلا إن الأمم السابقة لسيدنا محمد كانت لديها صلاة ولكننا لا نعلم كيفيتها، مستشهدا بأن الصيام كان مكتوبا على الأمم السابقة أيضا وذلك في قول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم"، مشيرا إلى أننا أيضا لا نعلم كيفية صيام الأمم السابقة.

واستشهد الدكتور أحمد عصام فرحات، خلال تقديم برنامج "اقرأ وربك الأكرم" المذاع على قناة "صدى البلد"، على وجود الصلاة قبل الرسول بما أخبرنا به الله تعالى في كتابه الكريم "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا"، وقول الله أيضًا "يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ".

وأوضح الدكتور أحمد عصام فرحات أننا لا نعرف الكيفية التي كان يؤدي بها هؤلاء الأمم صلواتهم، تماماً كما نجهل أيضا تفاصيل صيامهم.