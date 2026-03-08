قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية وواضحة
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات اليوم الأحد 8 مارس 2026، حيث قفزت الأسعار بشكل ملحوظ داخل سوق الصاغة بالتزامن مع صعود الدولار إلى مستويات قياسية مقابل الجنيه مع ارتفاع سعر الاوقية عالميا، ما انعكس مباشرة على حركة المعدن الأصفر في السوق .

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر زيادة كبيرة وصلت إلى نحو 300 جنيه للجرام مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 2400 جنيه، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين في السوق بسبب التقلبات العالمية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب اليوم قفزة واضحة خلال منتصف التعاملات، حيث جاءت الأسعار وفق آخر تحديثات سوق الصاغة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24
سعر الشراء: 8571 جنيهًا
سعر البيع: 8456 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22
سعر الشراء: 7857 جنيهًا
سعر البيع: 7751 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21
سعر الشراء: 7500 جنيه
سعر البيع: 7399 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18
سعر الشراء: 6428 جنيهًا
سعر البيع: 6342 جنيهًا

سعر الذهب اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 بنهاية التعاملات الآن

سعر الذهب عيار 12
سعر الشراء: 4286 جنيهًا
سعر البيع: 4228 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم ليصل إلى:

60000 جنيه للشراء

59192 جنيهًا للبيع

وبذلك يكون الجنيه الذهب قد ارتفع بنحو 2400 جنيه مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، في ظل الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار جميع الأعيرة داخل السوق.

سعر أونصة الذهب في مصر

بلغ سعر أونصة الذهب داخل السوق المحلية وفق آخر التحديثات:

266588 جنيهًا للشراء

263011 جنيهًا للبيع

وتزن الأوقية نحو 31.1 جرامًا من الذهب عيار 24، وتعد الوحدة الأساسية لتسعير الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار سبائك الذهب في السوق

مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، سجلت سبائك الذهب أيضًا زيادات ملحوظة خلال تعاملات اليوم، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

سبيكة ذهب 10 جرام: نحو 85710 جنيهات

سبيكة ذهب 50 جرام: نحو 428550 جنيهًا

ويختلف السعر النهائي للسبائك من تاجر لآخر، لكنه يعتمد بشكل أساسي على سعر جرام الذهب من عيار 24 في السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

أسباب ارتفاع الذهب في مصر

يأتي هذا الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم في مصر نتيجة عدة عوامل اقتصادية وعالمية، أبرزها صعود سعر الدولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل الجنيه، حيث تجاوز 52 جنيهًا للشراء والبيع خلال تعاملات اليوم.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في زيادة الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب بنسبة نحو 1.76% ليصل إلى حوالي 5171 دولارًا للأونصة وفق آخر تحديثات بيانات وكالة بلومبرج، رغم أن اليوم يشهد عطلة رسمية في بعض بورصات المعادن العالمية.

ويؤثر السعر العالمي للأوقية بشكل مباشر على حركة الذهب داخل السوق ، إلى جانب تأثير سعر الدولار وحجم الطلب.

سعر الذهب

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يرى خبراء أسواق المعادن أن سعر الذهب قد يظل عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية وتحركات الدولار.

كما يتوقع بعض المحللين استمرار حالة التذبذب في السوق المحلية خلال الأيام القادمة، حيث قد تشهد الأسعار موجات ارتفاع أو تراجع مفاجئة تبعًا للتغيرات في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

هاتف لينوفو

لمحدودى الدخل .. إليك أفضل هاتف من لينوفو يغزو الأسواق

لوتس إليتر إكس الهجينة الجديدة

تقطع 1400 كم .. لوتس إليتر إكس الهجينة | صور

هوندا إنسايت موديل 2027

شاهد.. هوندا إنسايت 2027 الجديدة

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد