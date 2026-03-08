2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات اليوم الأحد 8 مارس 2026، حيث قفزت الأسعار بشكل ملحوظ داخل سوق الصاغة بالتزامن مع صعود الدولار إلى مستويات قياسية مقابل الجنيه مع ارتفاع سعر الاوقية عالميا، ما انعكس مباشرة على حركة المعدن الأصفر في السوق .



وسجل سعر الذهب اليوم في مصر زيادة كبيرة وصلت إلى نحو 300 جنيه للجرام مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 2400 جنيه، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين في السوق بسبب التقلبات العالمية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن.



سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب اليوم قفزة واضحة خلال منتصف التعاملات، حيث جاءت الأسعار وفق آخر تحديثات سوق الصاغة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

سعر الشراء: 8571 جنيهًا

سعر البيع: 8456 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22

سعر الشراء: 7857 جنيهًا

سعر البيع: 7751 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

سعر الشراء: 7500 جنيه

سعر البيع: 7399 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18

سعر الشراء: 6428 جنيهًا

سعر البيع: 6342 جنيهًا



سعر الذهب عيار 12

سعر الشراء: 4286 جنيهًا

سعر البيع: 4228 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم ليصل إلى:

60000 جنيه للشراء

59192 جنيهًا للبيع

وبذلك يكون الجنيه الذهب قد ارتفع بنحو 2400 جنيه مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، في ظل الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار جميع الأعيرة داخل السوق.

سعر أونصة الذهب في مصر

بلغ سعر أونصة الذهب داخل السوق المحلية وفق آخر التحديثات:

266588 جنيهًا للشراء

263011 جنيهًا للبيع

وتزن الأوقية نحو 31.1 جرامًا من الذهب عيار 24، وتعد الوحدة الأساسية لتسعير الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار سبائك الذهب في السوق

مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، سجلت سبائك الذهب أيضًا زيادات ملحوظة خلال تعاملات اليوم، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

سبيكة ذهب 10 جرام: نحو 85710 جنيهات

سبيكة ذهب 50 جرام: نحو 428550 جنيهًا

ويختلف السعر النهائي للسبائك من تاجر لآخر، لكنه يعتمد بشكل أساسي على سعر جرام الذهب من عيار 24 في السوق.



أسباب ارتفاع الذهب في مصر

يأتي هذا الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم في مصر نتيجة عدة عوامل اقتصادية وعالمية، أبرزها صعود سعر الدولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل الجنيه، حيث تجاوز 52 جنيهًا للشراء والبيع خلال تعاملات اليوم.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في زيادة الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب بنسبة نحو 1.76% ليصل إلى حوالي 5171 دولارًا للأونصة وفق آخر تحديثات بيانات وكالة بلومبرج، رغم أن اليوم يشهد عطلة رسمية في بعض بورصات المعادن العالمية.

ويؤثر السعر العالمي للأوقية بشكل مباشر على حركة الذهب داخل السوق ، إلى جانب تأثير سعر الدولار وحجم الطلب.



توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يرى خبراء أسواق المعادن أن سعر الذهب قد يظل عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية وتحركات الدولار.

كما يتوقع بعض المحللين استمرار حالة التذبذب في السوق المحلية خلال الأيام القادمة، حيث قد تشهد الأسعار موجات ارتفاع أو تراجع مفاجئة تبعًا للتغيرات في الأسواق العالمية.