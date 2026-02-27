قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-2-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على سعر الذهب اليوم 27-2-2026
طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي
هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في قضية جيفري إبستين أمام الكونجرس
الأوقاف: أيام الله في رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية
مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور
أزمة ريبيرو.. الأهلي يرفض قرار الفيفا ويدافع عن حقه أمام المحكمة الرياضية
نائب الرئيس الأمريكي: الضربات العسكرية ضد إيران لا تزال قيد الدراسة
القيادة المركزية الأمريكية تطلع ترامب على الخيارات المتاحة ضد إيران
الكومي: سيراميكا كليوباترا فقد صدارة الدوري بفعل فاعل
تطورات قضية عروس بورسعيد.. محامي أسرة المجني عليها يطلب عرض العريس ونجلة شقيقته على الطب الشرعي
تعرف على سعر الذهب اليوم 27-2-2026

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 27-2-2026 على مستوى محلات الصاغة.

الذهب ثابت

وأظهر سعر المشغولات الذهبية؛ ثباتًا من دون تغيير بمعظم الأعيرة الذهبية من دون تغيير.

سعر الذهب

تحرك المعدن الأصفر

قبل انتهاء تعاملات مساء أمس سجل سعر  جرام الذهب  زيادة مقدارها  15 جنيه في معظم محلات الصاغة .

أسعار الذهب الآن

تحركات الذهب

وشهد سعر جرام الذهب في مصر حالة من التذبذب ليصعد مقدار 160 جنيه داخل محلات الصاغة وبمعظم الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6965 جنيه .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو7960 جنيه للشراء و 7903 جنيه للبيع .

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7296 جنيه للشراء و 7244 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6965 جنيه للشراء و 6915 جنيه للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5970 جنيه للشراء و 5927 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو  55.72 ألف جنيه للشراء و 55.32 ألف جنيه للشراء.

الذهب

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5175 دولار للشراء و 5174 دولار للبيع.

انخفاض سعر الذهب

الذهب في السوق العالمي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق المحلية والبورصات العالمية خلال تعاملات أمس ، مدفوعة بحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل تطورات جيوسياسية مهمة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

تحركات محدودة ضمن نطاق أسبوعي

يتداول الذهب عالميًا بميل طفيف نحو الصعود، لكنه لا يزال يتحرك داخل نطاق تداولات الأسبوع، في ظل حذر واضح قبل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف.

وفي السوق الأوروبية، ارتفعت الأسعار لليوم الثاني على التوالي، مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، مع تنامي الإقبال على المعدن كملاذ آمن، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الغموض المرتبط بالسياسات التجارية الأمريكية.

ويعكس هذا الأداء حالة من التردد لدى المتعاملين، إذ توازن الأسواق بين دعم المخاطر الجيوسياسية للذهب من جهة، وضغوط السياسة النقدية الأمريكية من جهة أخرى.

